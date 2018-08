USA- aktier: S&P og Nasdaq styrer atter mod rekorder

S&P 500-indekset stiger 0,2 pct. i den tidlige handel, mens Nasdaq-indekset øger med 0,3 pct. og dermed udbygger rekordniveauerne på henholdsvis 2896,68 og 8017,89.

Dow Jones-indekset går frem med 0,2 pct., men er fortsat langt fra lukkerekorden fra februar.

Mandag var det særligt nyheden om, at USA og Mexico erklærede sig enige i en ny handelsaftale, der satte skub i den positive stemning.

Investorerne har blandt andet øje for juvelerne fra Tiffany & Co., der fik et bedre salg i andet kvartal end ventet blandt analytikerne ifølge Bloomberg.

Samlet steg omsætningen med 7 pct. til 1,08 mia. dollar mod en ventet stigning på 5,6 pct. i andet kvartal svarende til 1,04 mia. dollar.

Nettoindtjeningen steg i andet kvartal med 26 pct. i forhold til perioden sidste år. Og per aktie var resultatet 1,17 dollar mod 0,92 dollar for et år siden, fremgår det af regnskabet.

Tiffany opjusterede samtidig forventningerne til hele regnskabsåret til en indtjening per aktie på mellem 4,65 dollar og 4,80 dollar mod tidligere 4,50-4,70 dollar per aktie.

En aktie i Tiffany stiger med 4,6 pct. efter få minutters handel.

Elektronikkæden Best Buys aktie er til gengæld på retur og falder med 4,1 pct. efter regnskabet for andet kvartal, der var ledsaget af skuffende forventninger til tredje kvartal. Her regner Best Buy med en justeret indtjening per aktie på mellem 0,79 og 0,84 dollar, mens analytikerne havde regnet med 0,91 dollar per aktie.

/ritzau/FINANS