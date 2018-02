USA-aktier: Solide stigninger trods accelererende inflationsudsigter

Solide stigninger til de amerikanske investorer på trods af et højere inflationsniveau end ventet.

I stedet brugtes de efterfølgende kursfald til at samle de nu billigere aktier op i blandt andet Facebook, Amazon og Apple.

Den positive holdning fortsætter torsdag morgen, hvor futuremarkedet ligger med yderligere stigninger.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 1,3 pct. til 2698,63. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 1,0 pct. til 24.893,49, mens Nasdaq endte med en stigning på 1,9 pct. til 7143,62.

Omsætningen faldt til normal-niveauet på omkring 6,4 mia. aktier.

Torsdag morgen ligger futures for S&P 500 og Dow Jones med plusser på 0,4 pct., mens futures for Nasdaq fortsat er i front med en stigning på knap 0,6 pct.

Investorerne vendte tilbage til holdningen om »frygt for at gå glip af noget«, der har være dominerende på Wall Street de seneste mange måneder forud for den nylige kortvarige, men massive korrektionsnedtur i sidste uge.

De stærkt imødesete amerikanske forbrugerpriser viste en stigning på 2,1 pct. i januar sammenlignet med samme måned sidste år. Økonomerne havde ventet en stigning i forbrugerpriserne på 1,9 pct.

Og kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg 1,8 pct. sammenlignet med en ventet stigning på 1,7 pct.

Dataene øgede spekulationen om accelererende inflation og genoplivede frygten for, at Federal Reserve bliver tvunget til at være mere aggressiv i de planlagte stramningerne af pengepolitikken.

Men inflationsfrygten blev tempereret af et skuffende detailsalg, der med et fald på 0,3 pct. i januar sammenlignet med december viste det største fald i næsten et år. Det stod samtidig i skarp kontrast til økonomernes ventede stigning på 0,2 pct.

»Forbrugerpriserne viser, at der er en vis inflation, men den er ikke gået gennem loftet. Investorerne var blevet for pessimistiske,« siger investeringschef Bruce Bittles fra Robert W. Baird & Co i Nashville til Reuters.

En klippefast tro på, at USA's økonomi forbliver stærk, og at skattelettelserne vil øge virksomhedernes indtjening og føre til større forbrug afspejledes i volatilitets-barometeret VIX, der viste en markant vigende tendens - og næsten faldt til niveauet fra før aktieuroen satte ind.

FINANS OG IT DOMINEREDE

De høje inflationsdata gav umiddelbare kursfald i aktiemarkedet, men investorerne var ikke sene til at benytte faldene til at plukke de eftertragtede teknologiaktier som Facebook, Amazon og Apple op.

De tre aktier steg mellem 1,8 pct. og 3,7 pct. og brændte sammen med Netflix og Googles Alfabet igennem på S&P 500-niveau som de bedst præsterende papirer, når det gælder løft af hele indekset.

»FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, red.) virker stadig, og investorerne føler, at da de fastholdt niveauet under nedturen, kan man investere i dem uden at blive smadret, hvis tingene går galt igen,« siger seniorporteføljeforvalter Thomas Martin fra Global Investments i Atlanta til Reuters.