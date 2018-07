USA-aktier: Solide plusser tirsdag

De amerikanske aktier stiger solidt tirsdag på bagkanten af en række stærke regnskaber og fremgang i Asien og Europa tidligere på dagen, da Kinas regering vedtog en række tiltag for at øge den indenlandske efterspørgsel i en tid, hvor landet er presset af den optrappede handelskrig med USA.

Det får investorerne til for en stund at se bort fra handelskrigen, som USA fører mod sine største samhandelspartnere - også selv om USA's præsident igen tirsdag på Twitter tiltrækker sig opmærksomhed i spørgsmålet.

Det brede S&P 500-indeks er tirsdag kl. 11:50, amerikansk østkysttid, steget med 0,5 pct., mens Dow Jones, der blot har 30 aktier i sig, er oppe med 0,8 pct. Teknologitunge Nasdaq vinder samtidig 0,2 pct.

- Investorerne balancerer to temaer: Et USA, der boomer, men er i sen-cyklus, og handelsspændinger, som fortsætter med at udvikle sig jorden rundt, siger Nandini Ramakrishan, global markedsstrateg hos JPMorgan Asset Management, til Financial Times.

Donald Trump mødes med formanden for EU-kommissionen onsdag. Inden mødet med Jean-Claude Juncker, hvor handelskrigen er på tapetet, er det dog lykkedes for Trump at kalde tariffer for "det bedste" på Twitter.

- Politik styrer markedet lige nu. Ord skaber handling, og Trump flytter markedet, kommenterer Mark Esposito, direktør i Esposito Securities, til The Wall Street Journal.

OVERVEJENDE GRØNNE SEKTORER

Set henover sektorerne er der mest grønt at øjne. Bedst går det for råvareaktierne, som vinder 1,6 pct. i S&P 500, mens energi stiger 1,4 pct. efterfulgt af telekom og sundhed med henholdsvis 1,0 pct. og 0,8 pct.

Blandt teknologiaktierne stiger Googles moderselskab Alphabet med 4,1 pct. Selskabet kom med regnskab efter lukketid mandag og slog Wall Streets forventninger til både omsætningen og indtjeningen. Samtidig demonstrerede selskabet sin styrke ved at levere et nettooverskud på 3,2 mia. dollar på trods af indregningen af bøden fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager og EU på 5,1 mia. dollar.

Også Facebook, Amazon og Apple er tirsdag i hopla med plusser på 1,3 pct., 1,1 pct. og 0,3 pct.

I bunden af sektorerne finder man den defensive forsyningsbranche og fast ejendom med minusser på 0,9 og 0,4 pct.

HARLEY-DAVIDSON RAMMES AF HANDELSKRIG

På selskabsfronten har tirsdag allerede været en travl regnskabsdag med op- og nedjusteringer, som har flyttet aktiekurserne.

En af de nyheder, der stjæler overskrifter tirsdag er nedjusteringen fra motorcykelfabrikanten Harley-Davidson. Selskabet er ramt af EU's modsvar på Donald Trumps told på stål og aluminium og har tidligere varslet, at man vil flytte produktion ud af USA for at undgå den nye told fra EU's side.

Harley-Davidson nedjusterer på den baggrund forventningerne til 2018 i forbindelse med sit regnskab for andet kvartal tirsdag og venter nu en driftsmargin på 9-10 pct. i år mod tidligere 9,5-10,5 pct. Selskabet oplyser, at effekten af EU's told bliver omkring 35 mio. dollar i år.

Den økonomiske effekt af handelskrigen er dog langt mindre end frygtet blandt investorerne på aktiemarkedet. Samtidig var Harley-Davidsons finansielle resultater i andet kvartal bedre end ventet. Aktien stiger derfor med 7,6 pct.

OPJUSTERINGER PÅ STRIBE

Medicinalselskabet Eli Lilly, der jo konkurrerer med Novo Nordisk, kunne i sit andet kvartal fremvise en bedre end ventet vækst, der endda var over selv den mest optimistiske analytikers estimat, og selskabet opjusterede samtidig sine forventninger til omsætningen med 300 mio. dollar for hele 2018. Aktien belønnes med et stigning på 2,2 pct.

Der var nærmest identisk nyt fra biotekselskabet Biogen. Bedre vækst i andet kvartal end ventet og en opjustering af forventningerne for indtjeningen til helåret, og det løfter aktien med 4,1 pct.

United Technologi, der gør sig inden for maskinproduktion af alt fra flymotorer til elevatorer, klarede sig også bedre end ventet gennem sit andet kvartal og leverede en opjustering af helårsforventningerne til sine ejere. Det løfter tirsdag aktien med 3,5 pct., og sammen med fremgang til Boeing, Goldman Sachs, Chevron og Caterpillar står det bag den større stigning i Dow Jones.

På teknologifronten har Verizon, USA's største mobilselskab, også lagt tal for andet kvartal frem. Her var både top- og bundlinje bedre end ventet, og særligt indtjeningen per aktie på 1,20 dollar overgik de mest positive analytikerforventninger. Aktien vinder 0,7pct.

Endelig er der tirsdag fokus på Qualcomm, som i denne uge får en endelig afgørelse af sin planlagte overtagelse af hollandske NXP Semiconductors for 44 mia. dollar. Der er spænding om udfaldet, for en af udeståenderne er en godkendelse fra de kinesiske konkurrencemyndigheder, og The Wall Street Journal spekulerer tirsdag i, at netop her har Kina en mulighed for at svare igen på USA's trusler om told på varer for op mod 500 mia. dollar. Qualcomms aktie stiger dog med 0,1 pct.

/ritzau/FINANS