USA-aktier: Små stigninger på vej inden nyt fra Fed-chef

Der er lagt op til forsigtig positiv åbning på det amerikanske aktiemarked fredag. Wall Street afventer ligesom valuta- og obligationsmarkedet nyt fra centralbankchef Jerome Powell, der taler klokken 16 ved et arrangement i Jackson Hole.

De seneste signaler fra den amerikanske centralbank har været at renten hæves igen til september og endnu en gang i slutningen af året, men investorerne vil vanen tro lytte intenst med for at forsikre sig om, at dette scenarie stadig holder stik.

Handelen med futures, der tillader investorer at spekulere i fremtidige indeksniveauer, viser meget små udsving på 0,2-0,3 pct. for de tre toneangivende Wall Street-indeks: S&P 500, Nasdaq og Dow Jones. Bedst går det Nasdaq-indekset, der indikeres 0,3 pct. højere, mens S&P 500-indekset bør åbne omkring 0,2 pct. højere at dømme efter futures.

Softwarehuset Autodesk ventes at spurte frem fra åbningen efter et stærkt regnskab. Aktien indikeres næsten 11 pct. højere.

Derimod falder hardwareproducenten HP efter sit regnskab. Skuffende marginer i HP's printerforretning er ifølge Reuters årsagen til et kursfald på 3,4 pct. i formarkedet.

Også detailkæden GAP er i modvind og falder 7,8 pct. Salget i butikker, der har været åbne i mindst et år, faldt med 5 pct. i det netop afsluttede kvartal.

Torsdag faldt S&P 500-indekset med 0,2 pct., Dow Jones-indekset tabte 0,3 pct., mens Nasdaq-indekset slap med et fald på 0,1 pct.

/ritzau/FINANS