USA-aktier: Så nåede optimismen kloden rund

Glemt er frygten for højere inflation og stigende renter, og dermed kan handlerne fortsætte i onsdagens positive stemningen, som via Asien og Europa nu er nået kloden rundt.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 1,3 pct. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 1,0 pct., og Nasdaq endte med en stigning på 1,9 pct. til 7143,62.

Med til at skabe optimisme er det hidtidige forløb af den amerikanske regnskabssæson, som efterhånden har lagt de første 75 pct. af regnskaberne bag sig. 17 pct. af selskaberne har præsteret stigende overskud, og 67 pct. af regnskaberne har være bedre end konsensus i markedet, noterer Bloomberg News.

Siden onsdagens lukning har blandt andre hotel- og restaurantwebsiden Tripadvisor leveret regnskab, som ikke kunne leve op til omsætningsforventningerne i fjerde kvartal, mens selve driftsresultatet lå over analytikernes forventninger, og på den baggrund stiger aktien 12,7 pct. i den indledende handel.

Og også netværksproducenten Cisco Systems er markeret sig regnskabsmæssigt efter børslukketid med et kvartalsoverskud på 0,63 dollar per aktie mod analytikernes gennemsnitlige forventning om 0,59 dollar per aktie. Omsætningen løb op i 11,9 mia. dollar og oversteg dermed forventningerne på 11,8 mia. dollar. Aktiemarkedet kvitterer indledningsvist med et plus på 5,1 pct. for aktien.