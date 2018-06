USA-aktier: Rolig åbning - Wallgreens får børslussing

De amerikanske aktiemarkeder åbner med en let faldende tendens.

S&P 500-indekset stiger 0,1 pct., mens Nasdaq falder lige i underkanten af 0,1 pct., og Dow Jones falder 0,2 pct. Dermed følger Nasdaq og Dow Jones åbningen tendensen fra onsdag, dog i en mere beskeden udgave.

Det brede S&P 500-indeks var på et tidspunkt i onsdagens handel i plus med 0,8 pct., men sluttede med et minus på knap 0,9 pct. Dow Jones-indekset blev også trukket med ned i minus 0,7 pct. Teknologitunge Nasdaq faldt dog mest og tabte 1,5 pct.

En beskæftigelse af, at Det Hvide Hus' hårde linje i handelsspørgsmålet over for Kina er uforandret, og at USA forhandler fra en stærk position, mens den kinesiske økonomi "ikke har det godt", trak aktierne ned.

Torsdag før handelsstart er Wallgreens kommet med regnskab, hvor salget overgik analytikernes forventning, da det landede på 34,33 mia. dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News ventede et salg på 34,06 mio. dollar. Samtidig endte den ordinære indtjening per aktie i den høje ende af analytikernes estimat, da den landede på 1,53 dollar.

Selskabet har justeret en smule i forventningerne til netop den ordinære indtjening per aktie for hele året, og apotekerkæden venter nu en indtjening på 5,90-6,05 dollar per aktie mod tidligere 5,85-6,05 dollar per aktie. Men analytikernes estimat var 5,96 dollar. Selskabet har annonceret et aktietilbagekøbsprogram for 10 mia. dollar.

Wallgreens-aktien falder 9,4 pct. kort efter handelsstart.

Det vil igen komme fokus på medie- og tv-selskaberne Disney, Comcast og 21.st Century Fox, efter at Disney har fået konkurrencemyndighedernes godkendelse af en mulig overtagelse af Fox.

Nu er investorernes øjne rettet mod Comcast, der ifølge medieforlydender afsøger mulighederne for en kapitalpartner, hvis prisen skulle nå "ekstremt høje" niveauer omkring 90 mia. dollar. Disneys bud er det hidtil højeste og ligger på 71,3 mia. dollar.

Comcast stiger 0,7, mens Disney vinder 0,3 pct., og 21.st Century Fox stiger 0,8 pct.

Når den amerikanske handel er lukket, kommer Nike med regnskab for hele året. Nike-aktien stiger 0,5 pct.

