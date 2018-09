USA aktier: Politisk usikkerhed trak aktier ned

De amerikanske aktier faldt igen torsdag. Temaet i markedet var flugt mod sikkerhed fra politisk bekymring, som i særdeleshed har ramt teknologiselskaberne onsdag og torsdag.

Det brede S&P 500-indeks lukkede med et minus på 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig dog formåede at vende et minus til et plus på 0,1 pct. Teknologiaktierne forlængede derimod onsdagens minus på 1,2 pct. med yderligere et fald på 0,9 pct.

Tendensen fortsætter fredag morgen, hvor S&P- og Dow Jones-futures falder op mod 0,2 pct., og Nasdaq-futuren dropper godt 0,3 pct.

Markedet var ramt af politisk usikkerhed og bekymring for handelskrig. Det betød salgspres på de nye markeder i Asien tidligere torsdag, og amerikanerne fulgte op, da markedet åbnede.

»Udviklingen torsdag minder om et risk-off, uden dog at være voldsomt. Aktivklasser med højere risiko er under pres, eksempelvis aktier, og vi ser en styrkelse af sikre valutaer og amerikanske statsobligationer. Investorerne trækker følehornene til sig,« forklarer Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

NYE TARIFFER MOD KINA?

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har bedt sin regering undersøge muligheden for at indføre yderligere told på kinesiske varer for 200 mia. dollar. Oprindeligt gik forslaget på 10 pct., men senere blev også 25 pct. foreslået.

»Tre emner dominerer. Indtjeningen i selskaberne, makroøkonomien og så politik. Og det er den politiske del, som udfordrer aktierne. Der er handelskrigen, og så havde vi en høring med de store sociale medier onsdag i USA, hvor fokus var på data og fremtidig regulering. Det lægger pres på hele it-segmentet,« siger Otto Friedrichsen.

»Ud over det it-specifikke, så var der en høringsperiode i USA om ny told over for kinesiske varer, som udløb onsdag, og Trump kan nu annoncere nye tariffer. Markedet ved ikke, hvornår det eventuelt kommer, hvor mange varer det vil ramme, eller om satsen bliver på 10 eller 25 pct. Så der er en del usikkerhed, som lægger dæmper på optimismen.«

FRYGT FOR REGULERING

Onsdag vidnede topchefer fra Twitter og Facebook i Kongressen i USA, hvor man undersøger mulig russisk indblanding i landets seneste præsidentvalgkamp. Samtidig var der fokus på, om de sociale medier forskelsbehandler forskellige synspunkter, hvilket Donald Trump flere gange de senere uger har fremført.

Onsdag kom det også frem, at USA's justitsminister Jeff Sessions, vil se nærmere på, om sociale medieplatforme »måske skader konkurrencen og bevidst kvæler den frie udveksling af ideer«.

Frygten for øget regulering sendte it-aktierne i minus med 0,8 pct. i S&P 500-indekset. Sektoren så minusser over en bred kam, men store navne som Facebook og Google trak for med fald på 2,8 pct. og 1,3 pct. Twitter, hvis topchef Jack Dorsey vidnede i høringen onsdag, forlængede nedturen og tabte 5,9 pct. torsdag efter et minus på 6,1 pct. onsdag.

Amazon faldt også for andet dag i træk, da onsdagens minus på 2,2 pct. blev fulgt op af et fald på 1,8 pct. Desuden var der også minus til Apple på 1,7 pct.

ENERGIEN I BUND

Værst blandt sektorerne gik det dog for energiselskaberne, som mistede 1,9 pct. Et fald i olieprisen, for anden dag i træk, på 1,2 pct. trak ned, og samtidig led olieselskaberne Chevron og Conocophillips ekstra under sænkede anbefalinger.

De to olieaktier faldt henholdsvis 3,1 pct. og 3,4 pct., mens store Exxon Mobil mistede 1,1 pct.

Trods faldet i de store olieselskaber, så steg Dow Jones torsdag, da blandt andet Boeing, UnitedHealth og Visa trak for med plusser på 0,8 pct. til 1,3 pct.

»LES« IS MORE

På selskabssiden var der fokus på medieselskabet CBS. Forlydender om, at man er ved at forhandle en afsked med topchef Les Moonves sendte aktien op med 3,2 pct. Moonves er hen over sommeren blevet beskyldt for sexchikane.

I bunden af S&P 500 fandt man dog halvlederselskaberne KLA-Tencor og Micron Technology efter meldinger om lav efterspørgsel. KLA-Tencor mistede 9,7 pct., mens Micron Technology tabte 9,9 pct.

/ritzau/FINANS