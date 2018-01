USA aktier: Ny stime af rekorder - S&P 500 passerer indeks 2700

Tegn på solid vækst i industrien gav aktierne et løft allerede i den tidlige handel, og referatet af det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank gav ifølge Reuters på ingen måde anledning til at spolere den gode stemning, der allerede var bygget op.

Referatet viste, at beslutningstagerne agter at fortsætte den nuværende, velkendte pengepolitiske kurs med gradvise rentestigninger i år.S&P 500-indekset sluttede 0,6 pct. højere i 2713,06, mens Nasdaq-indekset, der tirsdag passerede 7000-niveauet for første gang, steg yderligere 0,8 pct. til 7065,53. Dow Jones-indekset lukkede 0,4 pct. højere i 24.922,68. Torsdag morgen stiger futures for indeksene 0,1-0,2 pct.

Teknologiaktierne trak ifølge Reuters pænt op i det samlede regnskab med Alphabet og IBM blandt lokomotiverne efter stigninger på henholdsvis 1,7 pct. og 2,8 pct.

Blandt chipproducenterne var der imidlertid pres på Intel, efter at selskabet erkendte en designfejl i en af sine chips, der gør det muligt for hackere at stjæle data. Intel understregede dog også, at det arbejder på en løsning, men måtte se sin aktie bakke 3,4 pct.

Modsat steg den konkurrerende chipproducent Advanced Micro Devices med 5,2 pct. Også chipproducenten Nvidia havde en god børsdag og endte 6,6 pct. højere.

I energisektoren faldt Dominion Energy med næsten 4 pct. efter at have annonceret et køb af Scana Corp. for 7,9 mia. dollar ifølge Bloomberg News.

Mens fortegnet er negativt for Dominion, så steg Scana med næsten 23 pct. på nyheden.