USA-aktier: Nasdaq-rekord trods afdæmpet handel

Efter mandagens positive start på ugen var investorerne mere afdæmpede i tirsdagens handel på Wall Street-børsen i New York. Handlen var blandet, men de foregående dages positive fokus på teknologisektoren var intakt, hvilket sendte Nasdaq-indekset til alletiders rekordhøjde.

Det brede S&P 500-indeks klarede lige akkurat skærene efter endnu et sæt solide amerikanske økonomiske data, men banksektoren trak ned i takt med faldende renter på de amerikanske statspapirer, da investorer syntes at favorisere obligationer frem for defensive sektorer som forsyningsselskaber og forbrugerselskaber.

S&P 500-indekset lukkede tirsdag med en gevinst på under 0,1 pct. i 2748,80, mens Dow Jones-indekset faldt i samme størrelsesorden til 24.799,98.

Teknologiaktierne i Nasdaq-indekset steg til gengæld 0,4 pct. og lukkede i rekorden 7637,86. Onsdag morgen er de tre store indeksfutures positive med omkring 0,1 pct.

Volatilitetsindekset VIX, der anses som en afspejling af investorernes tillid til markedet, faldt samtidig 0,34 point til 12,4, hvilket er tæt på det laveste niveau siden slutningen af januar. Omsætningen lå tæt på gennemsnittet med 6,6 mia. handlede aktier.

Aktiviteten i den amerikanske servicesektor accelererede i maj, og dataene pegede igen på en robust økonomisk vækst i andet kvartal, selv om importtold og et stramt arbejdsmarked fortsat udgør en risiko for udsigterne.

»Økonomien udgør fortsat et meget stærkt fundament for aktiemarkedet. Det, som bekymrer markedet i dag, er risikoen for en afmatning uden for USA,« siger handelschef Tracie Mcmillion fra Wells Fargo Investment Institute i North Carolina til Reuters.

Samtidig var der tegn på politisk stabilitet i Italien, efter at den nye regering vandt sin første tillidsafstemning i senatet.

»Investorer er bekymrede for en nedgang i væksten på vækstmarkederne og bekymrede over stabiliteten af den italienske regering. Tillidsafstemningen hjælper,« vurderer Tarcie Mcmillion.

TEKNOLOGI I FRONT

Nasdaq-rekorden blev til på basis af et boost fra Amazon.com, der med en stigning på 1,9 pct. sammen med en stigning på 0,8 pct. i Apple også var med til at trække det førende forbrugerindeks i S&P 500 op med 0,6 pct.

Blandt de øvrige store teknologiselskaber steg Twitter 5,1 pct., efter meddelelsen om at det sociale medie bliver optaget i S&P 500-indekset. Netflix steg 1,1 pct. på samme baggrund.

Bedste sektor i S&P-sammenhæng var råvarer, der med en stigning på 0,8 pct. distancerede sig fra det øvrige positive felt.

Finanssektoren havde det svært i et miljø med vigende renter på de amerikanske statspapirer, hvilket resulterede i, at sektoren måtte indkassere et tab på 0,4 pct.

Bank of America og Citibank faldt begge næsten 1 pct., da bankerne ofte reagerer i overensstemmelse med T-bond-renten, idet udsving i renterne påvirker sektorens overskud.

Den ringeste udvikling fandt sted i de defensive sektorer, forsynings- og ejendomssektoren. De to undergrupper faldt henholdsvis 0,7 pct. og 0,5 pct. og udgjorde dermed bundpropper i S&P 500.

