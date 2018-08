USA-aktier: Markedet ligger fladt på endnu en tolddag

Igen er spørgsmålet om told- og handelskrig på dagsordenen for investorerne torsdag, hvor nye tariffer mellem USA og Kina træder i kraft.

Nu har landene smækket ekstratold på hinandens varer for i alt 100 mia. dollar, og selv om de er i dialog om at løse handelstvisten, er der endnu ikke for alvor røget fredspibe.

På børserne i USA er det med til at give et afdæmpet handelsmiljø, hvor der op til torsdagens handelsstart er indikeret en meget flad udvikling.

Handelen med futures, der tillader investorer at spekulere i fremtidige indeksniveauer, viser meget små udsving på mindre end 0,1 pct. for de tre toneangivende Wall Street-indeks: S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

Markedet ser også frem til starten på centralbankmødet i Jackson Hole i Wyoming torsdag aften. Den lave inflation og lønvækst i økonomien - samt handelskrigens potentielle effekt på pengepolitikken - er blandt emnerne for centralbankfolkene, og den nye Fed-chef Jerome Powell holder en imødeset tale fredag.

Præsident Trumps løbende problemer med at holde sine håndlangere ude af politiets søgelys er også et bekymringspunkt for markedet.

Torsdag er der blandt andet fokus på kinesiske Alibaba, der er kommet med regnskab for første kvartal af regnskabsåret 2018/19. Det viste markant omsætningsvækst men et lavere overskud end ventet. Aktien ligger 3,1 pct. højere i formarkedet i USA, hvor selskabet også er noteret.

Williams-Sonoma, der blandt andet sælger køkkenudstyr og indretningsartikler, stiger 7,7 pct. efter et regnskab med flot fremgang i salget og indtjeningen.

Tøjselskabet L Brands, der blandt andet står bag Victoria's Secret, falder derimod 9,7 pct. oven på et skuffende kvartalsregnskab med en nedjustering.

/ritzau/FINANS