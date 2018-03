USA aktier: Handelsforhandlinger mødt med rungende jubel

Tirsdag morgen fortoner frygten for en handelskrig sig endnu mere. De amerikanske futures handles med stigninger på 0,3 pct. til 0,5 pct.

Det brede S&P 500-indeks lukkede mandag med en gevinst på 2,7 pct. til 2658,55. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 2,8 pct. til 24.202,60, mens Nasdaq endte med en stigning på 3,3 pct. i 7220,54.

Dermed har investorerne fået mere end halvdelen af de seneste dages tab tilbage.

Volatilitetsindekset, VIX, der bruges som barometer for investorernes risikotilstand, afspejlede tendensen tydeligt med et markant fald i størrelsesordenen 15 pct.

»Vi ser rigtig gode stigninger på grund af potentielle forhandlinger med Kina. Investorerne drager fordel af den store dukkert i sidste uge. Men jeg tror ikke, det hele er overstået endnu, for der er politisk usikkerhed,« siger handelschef Dennis Dick fra Bright Trading i Las Vegas til Reuters.

Sidste uges kursfald skyldtes præsident Donald Trumps trusler om massiv told på kinesisk import, men spændinger blev mandag dæmpet markant, efter at den kinesiske premierminister, Li Keqiang, gentog løfter om at opretholde handelsforhandlinger og lette adgangen til det kinesiske marked for amerikanske virksomheder.

Den amerikanske finansminister, Steve Mnuchin, sagde søndag, at han tror, at Washington kan nå til enighed med Kina, men understregede samtidig, at tolden vil blive indført, medmindre der kan opnås en acceptabel aftale.

STIGNINGER I ALLE SEKTORER

Mens der fredag var rødt over alt i S&P 500-indeksets 11 undergrupper, var farven mandag skiftet til »British Racing Green«, og der var fuld fart frem over hele linjen, fra startskuddet lød på Wall Street.

Teknologiaktierne var med et samlet plus på 4,0 pct. helt fremme som de mest attraktive papirer med stigninger til Microsoft, Intel og Apple på henholdsvis 7,6 pct., 6,3 pct. og 4,8 pct.

Facebook måtte derimod tage til takke med et plus på beskedne 0,4 pct., hvilket var dagens laveste stigningsprocent blandt de 67 selskaber ud af de 70 i underindekset, der lukkede i plus.

Virksomhedens datahåndtering undersøges nu af Federal Trade Commission (FTC), der ser »meget seriøst på forlydender, der rejser spørgsmål om beskyttelse af privatlivets fred«.

Finansaktierne har i lighed med it-sektoren været hårdt ramt af sidste uges nedtur, og stod som sådan til en af mandagens største stigninger. Sektoren lukkede med et plus på 3,2 pct., og fik dermed næsten halvdelen af de foregående to dages fald på næsten 7 pct. tilbage.

Dagens mindste indeksstigninger lå i forsyningssektoren og telekommunikations-segmentet, der dog alligevel øgede henholdsvis 1,0 pct. og 0,9 pct.