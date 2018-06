USA-aktier: Fortsætter den forsigtige fremgang

De amerikanske aktiehandlere fortsætter onsdag i sporet, efter den forsigtige optimisme der prægede tirsdagens markedsindsats.

Kort efter handelsstart ligger de tre toneangivende aktieindeks med plus på 0,3 pct. for det brede S&P 500-indeks og for Dow Jonens-indekset, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks stiger 0,4 pct.

Tirsdag bød på stigning for S&P 500-indekset på 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset gik 0,1 pct. frem, og teknologitunge Nasdaq steg med 0,4 pct. og frem mod middagstid dansk tid var der udsigt til fald på de amerikanske markeder fra åbningen onsdag. Men opblødning af retorikken fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i den kinesisk-amerikanske handelskonflikt vedrørende kinesiske investeringer i amerikansk teknologi fik positiv effekt på finansmarkederne.

Onsdagen byder på regnskab fra blandt andet Nike. Aktien ligger 0,3 pct. højere i den indledende handel.

Fødevarekoncern Conagra Brands har onsdag indgået aftale om køb af kollegaen Pinnacle Foods for 10,9 mia. dollar inklusive gæld. Som led i aftalen modtager aktionærerne i Pinnacle 43,11 dollar kontant samt 0,6494 aktie i Conagra Brands per aktie i Pinnacle Foods. Det svarer ifølge en fælles meddelelse fra selskaberne til en pris på 68 dollar per aktie.

Umiddelbart efter handelsåbningen falder Conagra Brands 4,9 pct., mens Pinnacle falder 3,5 pct.

/ritzau/FINANS