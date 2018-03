USA aktier: Blandet udvikling men rekord på Nasdaq-børsen

Fortsatte bekymringer om handelsprotektionisme var med til at presse aktier som Boeing og Caterpillar, efter at præsident Donald Trump i sidste uge besluttede at indføre høje toldsatser på importeret stål og aluminium.

Boeing endte 2,9 pct. lavere, mens Caterpillar faldt 2,4 pct., og de to aktier trak dermed godt ned i Dow Jones-indekset, som endte dagen i et minus på 0,6 pct.

»De store multinationale industrikoncerner i verden rammes af bekymring for, at de vil være mål for gengældelsesaktioner,« siger direktør Robert Phipps fra Per Stirling Capital Management til Reuters.

En modvægt for pessimismen var fortsat fredagens amerikanske jobrapport, som viste bedre jobskabelse end ventet, men samtidig også lavere lønstigninger end estimeret af økonomerne.

Det brede S&P 500-indeks sluttede dagen marginale 0,1 pct. lavere, mens Nasdaq som følge af fremdrift i teknologiaktierne endte 0,4 pct. højere i rekordniveauet 7588,32.

Blandt teknologiaktierne steg det Singapore-baserede Broadcoms amerikanske notering 3,6 pct. efter yderligere tegn på, at selskabet ikke får en amerikanske godkendelse af opkøbet af Qualcomm. Det skyldes bekymringer i forhold til national sikkerhed, skriver Reuters. Qualcomm endte 0,4 pct. lavere.

Blandt de mindre selskaber steg Oclaro hele 27,5 pct. efter nyheden om, at Lumentum Holdings vil købe producenten af optiske komponenter for 1,7 mia. dollar. Lumentum kunne i øvrigt notere et kursplus på 4,4 pct. Micron Technologi steg endvidere 8,8 pct., efter at analytikerne hos Nomura hævede kursmålet for aktien.

De amerikanske aktiefutures peger tirsdag morgen på en næsten flad åbning i eftermiddag i S&P 500- og Nasdaq-indekset, mens futuren på Dow Jones peger op med 0,2 pct.