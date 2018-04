USA aktier: Andet kvartal er skudt i gang med storudsalg

Fornyet frygt for en opblussende handelskrig mellem Kina og USA sendte de store aktieindeks under deres respektive 200-dages glidende gennemsnit (Foto: Spencer Platt/Scanpix)

De massive kursfald på det amerikanske aktiemarked var tilbage anden påskedag efter en ellers positiv afslutning på første kvartal, skærtorsdag.

Fornyet frygt for en opblussende handelskrig mellem Kina og USA, efter at Kina i weekenden indførte told på en række amerikanske varer, sendte de store aktieindeks under deres respektive 200-dages glidende gennemsnit, og S&P 500 lukkede under det afgørende tekniske niveau, for første gang siden Storbritannien stemte sig ud af Den Europæiske Union i juni 2016.

Det brede S&P 500-indeks lukkede mandag med et tab på 2,2 pct. til 2581,88. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 1,9 pct. til 23.644,189, mens Nasdaq endte med et fald på 2,7 pct. i 687,12.

Kursfaldene kom efter en positiv kvartalsafslutning skærtorsdag, hvor de store indeks lukkede med stigninger på 1,1-1,6 pct. Det afbødede en smule af den elendige udvikling i første kvartal, hvor S&P 500-indekset er faldet 1,2 pct., mens Dow Jones er droppet 2,5 pct.

Kun teknologiaktierne i Nasdaq-indekset kom positivt ud af kvartalet med en stigning på 2,3 pct. over de tre måneder.

Volatilitetsindekset, VIX, der er barometer for investorernes risikolyst, afspejlede tendensen tydeligt med først et fald skærtorsdag og siden en markant stigning anden påskedag.

Tirsdag morgen er der mere positive strømninger, idet de amerikanske futures handles med stigninger på 0,2-0,4 pct.

Andet kvartals første handelsdag begyndte med et bredt udsalg med udgangspunkt i teknologi- og forbrugersektorerne, da blandt andet Amazon, Tesla og Microsoft blev ramt af effekten af den kinesiske gengældelsestold, der blev annonceret i Beijing søndag.

Med en 10 pct. korrektion i S&P 500 fra det rekordhøje niveau i slutningen af januar er investorerne blevet mere og mere bekymrede for, at den ni år lange trend med konstante stigninger er i fare for at stå foran en afslutning.

- Det er mere kompliceret end blot et teknologi-udsalg. Det, som slår bredt igennem, er, at S&P faldt til under det 200-dages glidende gennemsnit. Det tiltrækker momentum-sælgere, og de er ligeglade med, hvordan det underliggende grundlag ser ud, siger handelschef Brian Battle fra Performance Trust Capital Partners i Chicago til Reuters.

SEKTORFALD OVERALT

Set på sektorbasis var der fald over hele linjen mandag. Samtlige 11 undergrupper i det brede S&P 500-indeks lukkede i rødt.

De defensive forsyningsselskaber, telebranchen og ejendomsselskaberne fik færrest skrammer med fald på henholdsvis 0,8 pct., 1,4 pct., og 1,3 pct., mens it-selskaberne dykkede 2,5 pct. anført af Microsoft, Apple, Facebook og Googles Alphabet, der alle faldt 2,5-3 pct., mens Intel og Cisco droppede 6,1 pct. og 4,4 pct.

De to forbrugergrupper for dagligvarer og varige forbrugsgoder faldt 2,8 pct. og 2,5 pct.

Amazon var største negative vægt i S&P 500 med et fald på 5,2 pct., efter at præsident Donald Trump mandag fortsatte sine twitter-angreb på selskabet.

Aktierne i Tesla sluttede dagen med et fald på 5,1 pct., efter oplysninger om at selskabets produktion af Model 3 kun har nået 2000 om ugen, mens målet er på 2500.

