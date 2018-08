Uro om Tyrkiet trykker Wall Street

De tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, åbnede omkring en halv pct. lavere, men i formiddagens handel er faldene udbygget lidt. Det brede S&P 500-indeks falder 0,9 pct., og endnu værre går det teknologiaktierne i Nasdaq-indekset, der ligger 1,3 pct. lavere.

Ifølge Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg hos Formuepleje, er det nervøsitet om effekterne af den tyrkiske valutakrise, der igen er dukket op til overfladen.

»Spørgsmålet er, om samme krise kan ramme andre lande som Argentina, Indonesien og Sydafrika, der har nogle af de samme karakteristika som Tyrkiet. Vi ser det ikke ske, men man ser investorerne tage en lille smule risiko af,« siger han.

DETAILAKTIER UNDER PRES

Fra nøgletalsfronten har der ellers været godt nyt om det amerikanske detailsalg, der steg med 0,5 pct. i juli til 507,5 mia. dollar. Det var en del bedre end ventet af analytikere, da konsensus ifølge AFP var en stigning på 0,1 pct.

Ikke desto mindre er der pres på flere af de store spillere i detailsektoren. Stormagasinkæden Macy's falder med 14 pct. efter sit regnskab for andet kvartal. Det viste ellers en salgsfremgang i butikker, der har været åbne i mindst et år, på 0,5 pct. i kvartalet, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et fald på 0,9 pct.

Samtidig opjusterer Macy's forventningerne til hele året og venter nu et overskud per aktie på 3,95-4,15 dollar mod tidligere 3,75-3,95 dollar.

At aktien alligevel falder skyldes ifølge Bloomberg, at investorerne vurderer, at Macy's bruger for mange penge på at sikre væksten.

Ud Macy's er også detailkæderne Nordstrom og JC Penney under pres. Nordstrom falder 5,6 pct., og JC Penney ligger 8,5 pct. nede.

CORONA-EJER INDGÅR DYR HASHHANDEL

Investorerne er heller ikke helt pjattede med Costellation Brands' beslutning om at købe yderligere aktier til overpris i det canadiske cannabis-selskab, Canopy Growth.

Constellation, der brygger Corona-øl og ejer en række spiritusmærker, betaler 5 mia. canadiske dollar for godt en fjerdedel af Canopy og ejer herefter 38 pct. Aktieposten er købt til 48,60 canadiske dollar per aktie, eller omkring 50 pct. mere end tirsdagens slutkurs på Canopy på 32,15 canadiske dollar.

Onsdag middag ligger Constellation Brands 7 pct. lavere, mens Canopy stiger næsten 28 pct. til 41,13 canadiske dollar.

Blandt teknologiaktierne falder Cisco Systems, der laver netværks- og kommunikationsudstyr, på linje med det øvrige marked med 1,2 pct. Selskabet offentliggør regnskab efter amerikansk børslukketid.