Unibrew topper grønt C25 efter tredje opjustering i rap

Blandt de mindre selskaber er der også en del nyheder vedrørende modekoncernen IC Group, der har fremlagt årsregnskab og planer om en ny forretningsmodel.

Generelt er stemningen fortsat en anelse til den positive side, efter at USA og Mexico nåede frem til en rammeaftale for en ny handelsaftale, der skal erstatte Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

Derudover skulle USA's præsident, Donald Trump, være i god dialog med Canada om en tilslutning til aftalen. Begejstringen over aftalen nåede allerede at smitte af på de europæiske markeder mandag, men det gode humør smitter også af i Asien tirsdag og giver fortsat positivt lys til det europæiske marked.

C25-indekset stiger efter godt et kvarters handel med 0,3 pct. til 1177,91.

UNIBREW BELØNNES FOR TREDJE OPJUSTERING

Royal Unibrew imponerede endnu en gang markedet med en opjustering i sit regnskab for andet kvartal mandag aften, hvor også hovedtallene var bedre end ventet i markedet.

Det var den tredje opjustering på godt to måneder, og de forrygende takter hænger i høj grad sammen med flere succesfulde opkøb på det seneste, mens solrigt sommervejr på hovedmarkederne har udløst flotte regnskabstal.

Unibrew venter nu en omsætning på 7000-7200 mio. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 1275-1325 mio. kr. i hele 2018. Tidligere lød forventningerne på et salg på 6900-7100 mio. kr. samt et EBIT på 1200-1275 mio. kr.

»Sidste gang så opjusteringen lidt lille ud, når man kigger på, hvad Unibrew har overtaget. Derudover har der nu været halvanden måned mere, hvor der også har været super godt vejr på de vigtigste markeder,« siger Ricky Rasmussen, der er analytiker hos Nykredit Markets, til Ritzau Finans.

»Opkøbene er meget vigtige i relation til de her opjusteringer. Når man overtager en virksomhed, lægger man gerne en vis forsigtighed ind i forventningerne, indtil man har overblikket. Og det vigtige her er, at man ikke har fundet nogen skeletter i skabene, som man kunne have frygtet, at man ville finde,« uddyber han.

I andet kvartal leverede bryggeriet en omsætning på 2066 mio. kr. mod 1829 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år, mens driftsresultatet før renter og skat (EBIT) steg til 447 mio. kr. fra 351 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

Særligt driften var noget bedre end ventet, når man sammenholder med estimater fra Inquiry Financial, der peger på en analytikerforventning om et driftsresultat (EBIT) på 415 mio. kr.

Unibrew-aktien har fra start lagt sig i spidsen for C25-indekset med en fremgang på 4,9 pct. til 565,50 kr. Der er tale om kursrekord for bryggeriaktien.

SYDBANK BAKKER EFTER TILBAGEGANG

Sydbank har tirsdag morgen afleveret sine tal for andet kvartal, der bød på tilbagegang i både basisindtjeningen og bundlinjen. Samtidig præciserer banken sine forventninger i nedadgående retning.

Dermed kunne en pæn tilbageførsel af nedskrivninger på udlån ikke gøre op for modvinden på toplinjen, og det straffer investorerne med et kursfald på 1,6 pct. til 215,20 kr. i den tidlige handel tirsdag.

Sydbank hentede en basisindtjening eksklusive handelsindtjening på 987 mio. kr. i andet kvartal mod 1040 mio. kr. på den post i den tilsvarende periode sidste år.

På nedskrivningsposten indtægtsførte banken 44 mio. kr. i kvartalet mod en tilbageførsel på 20 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

Alligevel bakkede nettooverskuddet til 237 mio. kr. fra 369 mio. kr. i andet kvartal 2017, og for hele året præciseres forventningen til nettooverskuddet til den nedre del af intervallet 1340-1540 mio. kr.

IC GROUP KLAR MED NY STRATEGI

Modekoncernen IC Group måtte se sin omsætning falde i regnskabsåret 2017/18, men på bundlinjen gik overskuddet frem - også når man fraregner Peak Performance-brandet, der er blevet solgt fra.

Efter frasalget har IC desuden besluttet at ændre strategien, fremgår det af regnskabet. Nu skal IC udelukkende være et holdingselskab, der ejer aktier i de tilbageværende mærker: Tiger of Sweden, By Malene Birger, Saint Tropez og Designers Remix.

»Bestyrelsen vil fortsat løbende overveje, hvornår det er i aktionærernes interesse at sælge disse brands,« skriver IC, som også planlægger at fastholde sin børsnotering.

Provenuet fra salget af Peak Performance skal udloddes til aktionærerne i form af et aktietilbagekøb og et ekstraordinært udbytte.

IC Group-aktien belønnes med en fremgang på 4,3 pct. til 170 kr. fra start.

Biotekselskabet Orphazyme har aflagt halvårsregnskab, der viser, at tingene kører efter planen, og at et trecifret millionbeløb er fyret af på forskning og udvikling, mens forventningerne fastholdes.

Biotekselskabet nåede et par vigtige milepæle i første halvår, men fik et underskud på lige under 108 mio. kr., hvoraf forsknings- og udviklingsomkostningerne stod for lige over 94 mio. kr.

Næste kurspåvirkning kan komme, når resultaterne fra et studie offentliggøres inden for få uger.

Orphazyme er startet uændret i 77 kr. tirsdag morgen.

MT HØJGAARD DEGRADERES

MT Højgaard Groups bestyrelsesformand, Søren Bjerre-Nielsen, lægger op til en degradering af MT Højgaard, der hidtil har været moderselskab, efter mange år med skuffende regnskabsresultater.

Samtidig arbejdes der på en fusion af ejerselskaberne bag koncernen, der ligger hos Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, således at MTH Group kan få en enstrenget ejerkreds.

Højgaard Holding stiger med 2 pct. til 103 kr. tirsdag morgen, mens Monberg & Thorsen er uændret i 128 kr.

FLERE KURSREKORDER

Ud over rekord til Unibrew fortsætter også GN-aktien og Simcorp mod nye højder med små stigninger tirsdag morgen. Holder det dagen ud, vil også det være rekord.

Fra regnskabsfronten venter der fortsat nyt fra entreprenørkoncernen Aarsleff, RTX telecom og Migatronic i løbet af tirsdagen.

Blandt de helt små aktier har fodboldklubben AaB som varslet solgt spilleren Edison Flores til en mexicansk klub.

Det påvirker dog ikke klubbens forventninger. Også den 22-årige angriber Jannik Pohl er tæt på at blive solgt til udlandet, men han bliver erstattet, fortalte cheftræner Morten Wieghorst mandag aften.

AaB-aktien har startet tirsdagen uændret i 160 kr.