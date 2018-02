Ugens aktie: Vestas satser på sin råstyrke

Høj aktivitet med udfladning og stabilisering er den korte beskrivelse af udviklingen hos Vestas i det seneste år. Indtjeningen hos vindmølle­producenten blev en smule lavere end året før, hvor det hele satte ny rekord.

Trods et samlet set godt år har investorerne oplevet uventet modgang og turbulens for aktiekursen. Nervøsiteten bredte sig i andet halvår som følge af en børsnedtur for konkurrenten Siemens Gamesa på grund af bekymring angående prispres og dermed udsigt til fald i indtje­ningen.

Lavere overskudsgrad er da også tilfældet hos Vestas, men det absolutte niveau er fortsat glimrende med 12,3 procent.

Ledelsen fastlægger nu målsætningen til mindst ti procent fremover. Samtidig refereres der til en prognose for vindmøllekapaciteten placeret på land, hvor der kun påregnes tre-fem procent årlig vækst i de kommende fem år mod 13 procent om året i de seneste fem år.

Det store ryk vil foregå offshore med 15-20 procent årlig vækst fra et lavt udgangspunkt. Her ejer Vestas halvdelen af en udbyder med Mitsubishi Heavy Industries som partner.

Den gode præstation udløser bonus til medarbejderne på 112 millioner euro mod 120 millioner euro året før.

Der har været fuld fart på. Personalet er udvidet med syv procent – 1.479 ekstra job – der etableres faciliteter i nye lande og indgås samarbejde med lokale partnere.

Her kan nævnes Mexico, Brasilien, Indien og Rusland, hvilket er en strømpil for den forventede ekspansion i de kommende år. Økonomisk er koncernen i god form.

Teknologi og svingende afsætning

Vestas er fortsat præget af vindmøllebranchens karakter som en relativt ny industri. Det gælder især salget, som påvirkes af politisk-administrative beslutninger om krav, subsidier og positiv særbehandling.

I takt med at ilandene slutter sig til hypotesen om global opvarmning, sker der en udbredelse af alle former for grøn energi, og dermed opnås vækst, og spredningen til flere markeder giver forbedret stabilitet.

Vestas leverede sidste år vindmøller i 30 lande. Dermed er man også i stand til at klare en negativ påvirkning, som må påregnes i USA fra Trump-administrationens bestræbelser på at begrænse investeringer i den vedvarende energi.

Maskinfabrikken Vestas

Problemet drejer sig om udnyttelsen af mandskab og fabrikker i USA, hvor der må imødeses en neddrosling allerede i år, så vidt vi kan forstå ordrebogen.

Heldigvis har Vestas ikke for alvor investeret i forventning om 10-20 gode år forude.

Basalt set er Vestas stadigvæk en maskinfabrik. Produktprogrammet er blevet opgraderet og samlet om to platforme på henholdsvis to MW og fire MW, idet sidstnævnte er en videreudvikling af tre MW-typen.

Variation ud fra dette grundlag giver stordriftsfordele, og kvaliteten ser også ud til at blive forbedret. Udgiften til garantiarbejder er reduceret, og over for kunderne er høj driftssikkerhed et godt salgsargument.

Vestas har en stærk markedsposition i attraktive lande som Tyskland og USA, hvor man er parat til at betale for kvalitet.

I praksis foregår skiftet til større vindmøller hurtigt, idet næsten to tredjedele af styksalget består af fire MW-modellerne. Fabrikkerne ser ud til at kunne håndtere denne opgradering uden indkøringsproblemer.

Vindenergiens svage punkt

Selskabets opfindsomhed udfoldes især i ­teknisk produktudvikling og driftsservice. Der udvises stor interesse for forholdene ved ­opkobling til elnettet inklusiv lagring på batterier. Her ligger vindenergiens svage punkt, og konkurrenceevnen vil om få år stille krav om et kontrolleret output af elektricitet.

På salgssiden er Vestas forsigtig med at ­deltage aktivt i rollen som udvikler af nye projekter. Denne vinkel er vigtig for at få fat i mulige projekter i et tidligt stadie, og i nye lande er det afgørende.

Vestas er kendt for sit ønske om at vise flaget før alle andre, så der er behov for en større kapitalindsats og risikovillighed på dette felt.

Vestas har ingen store aktionærer, men 150.019 ejere. Kun 2.107 er fra udlandet, men de ejer til gengæld 53 procent af selskabet. Alle ved, hvad en vindmølle er og kan have en mening om fremtiden for denne førende ­fabrikant.

Der er altså 150.000 forskellige vurderinger plus folk på sidelinjen, som venter på at købe. Konsekvensen af den omfattende interesse er ivrig handel med aktien og kraftige kurs­udsving. Hertil kommer, at branchen er følsom over for regelsæt og offentlig administration, hvor besynderlige udfald er hverdag.

500-niveauet er målet

Det hele tegner lidt kedeligt for Vestas i 2018, og råstyrken skal fastholde indtjeningen. Vækst skal der kæmpes hårdt for, men offshore- samarbejdet vil begynde at få betydning og kan ekspandere. Efter et udbytte på 9,3 kr. koster aktien netto 413 (422-9), og det giver et P/E-tal på kun 12,5 ( 413/33).

Potentialet opad er til at få øje på, så konklusionen er køb med 500-nivauet som mål. Den lave børsværdi indebærer, at Vestas ­(teoretisk set?) nu er blevet et takeover-emne.