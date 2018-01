Ugens aktie: Tyske Metro klar til offensiv efter frasalg

Det tyske børsnoterede selskab Metro er klar til fremgang igen efter en årrække med gennemgribende tilpasninger og frasalg. Blandt andet er aktiviteterne i Danmark lukket ned.

Metro Group blev i juli 2017 delt i to på samme måde, som NKT udskilte Nilfisk. Det nye navn er Metro AG, og første regnskab er blevet fremlagt, idet regnskabsåret sluttede 30. september.

Det andet børsnoterede selskab er Ceconomy med aktiviteter inden for underholdning og elektronik. Opdelingen gav to tredjedele vægt til Metro AG og en tredjedel til Ceconomy, som ejer en aktiepost på ti pct. i Metro.

Planen for genrejsning af Metro gik ud på at reducere gælden, genskabe rentabiliteten og forbedre styringen af den enorme koncern med over 200.000 medarbejdere. Metro AG har nu 150.000 og Ceconomy 58.000 ansatte.

De to nye selskaber

Et andet problem for den gamle Metro Group var manglende sammenhæng mellem de to virkefelter. Metro kan nu koncentrere sig om håndtering af dagligvarer med fødevarer i centrum, hvor kvaliteten er vigtig, og holdbarheden er kort. Det betyder hurtig omsætning af varerne, ligesom der er adgang til at sælge egne varer med en højere bruttoavance. E-handel og nye servicetilbud tilfører nye vækst­muligheder.

Ceconomys produkter er derimod udsat for hårdere priskonkurrence, idet internettet øger gennemsigtigheden, og de samme produkter kan findes i en række andre butikker.

Forløbet med frasalg og udskilningen af Ceconomy må anses at have haft karakter af en kontrolleret krise, og det har krævet nytænkning fra ejernes side. Opdelingen er ikke sket af lyst, men af nød. Gælden var for stor i forhold til den lave indtjening. Rentabiliteten skulle derfor genoprettes, og en del af problemerne skyldtes, at koncernen var blevet al for stor og usammenhængende.

Fornyelsen anses nu for overstået, så normal drift med ønske om vækst og udvikling er tilbage på ledelsens dagsorden. Alligevel er interessen for aktien mat, og investorerne ser ud til at være langsomme med at revurdere Metro i forhold til de forenklede og langt mere positive udsigter. På børsen kræves håndfaste resultater, før aktien kan blive flyvende – og det giver en købsmulighed.

Koncentration og ny dynamik

Metro søger at blive mere kundeorienteret for at tage hensyn til de store forskelle i behov. Kundegruppen hoteller, restauranter og catering har en frontposition, og over for den gruppe forbedrer Metro servicen ud fra et ønske om at komme tættere på kunderne som samarbejdspartner.

De modne markeder er fortsat gode inden for hoteller, restauranter og catering, men det samme gælder ikke for afsætningen til detailhandelen, hvor butikskæderne selv leverer varerne. I Østeuropa er denne udvikling derimod ikke nået så langt, men det vil vel komme i løbet af 10-20 år.

Den tredje kundegruppe består af andre erhverv (f.eks. kontorer) og institutioner, hvor organiseringen i den offentlige sektor har betydning. Øget salg til denne meget varierede gruppe bliver vigtig for at få gang i væksten. Ser man geografisk på mulighederne for ekspansion, står Metro i en startfase i Asien, men det kræver lokal tilpasning og satsning på dyre kvalitetsvarer. Indtil videre foregår indsatsen i Japan, Kina, Indien og Pakistan.

Ledelsen har søgt at holde den interne dynamik oppe i perioden med opstramninger og omlægninger. Med opdelingen i to selskaber er denne fase overstået, og nu skal der for alvor tages fat på indsatsen i salg og service.

Mange ideer og initiativer er blevet fravalgt eller udskudt i de seneste år, så der må være en opsamlet liste med nye tiltag. Driften håndteres med en decentral struktur land for land, samtidig med at hovedkontoret skal udnytte fordelene ved stordrift i indkøb mv. Metro har således en enorm indkøbskraft med et budget på 30 mia. euro (225 mia.kroner) om året.

Udvidede tilbud med levering dækker allerede nu 15 pct. af engrossalget i Metro. Om det vil bane vej for færre og større distributionscentre, må tiden vise. På længere sigt kan det også åbne for direkte salg til forbrugerne, da Metros salg til detailhandelen ikke længere vejer tungt.

I Tyskland driver Metro også Real-kæden. Disse hypermarkeder har et enormt sortiment på 80.000 varenumre. Indtjeningen skal dog forbedres markant, og et frasalg er mere sandsynligt end ekspansion i udlandet.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Dvask, men interessant aktie

Afkastet fra omlægningerne og den fornyede dynamik skal vise sig i de kommende år. Metros position som grossist med et stort varesortiment udgør en stærk platform for e-handel og dermed vækstpotentiale.

Metro er allerede i dag en sund forretning med fordel af en lav investeret kapital (6,9 mia. euro). Opgjort pr. medarbejder indebærer det et beløb på kun 375.000 kroner. Rentabiliteten må derfor kunne stige markant. Egenkapitalen forrentes med 11 pct., og vi forventer et løft til 17 pct. i det nye regnskabsår med udsigt til yderligere fremgang i de kommende år.

Aktien (17,1euro) indeholder 0,7 euro i udbytte frem til generalforsamlingen 16. februar. P/E (2017/18E) ligger dermed på kun 10,4 netto (16,4/1,58). Køb og gem aktien i tre-fire år. Det ser rigtigt ud.