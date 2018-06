Udsigt til stigende produktion sender olieprisen ned

»Muligheden for at lette produktionsbegrænsningerne i Opec fortsætter med at være reflekteret i olieprisens nedadgående bevægelse,« siger Lukman Otunuga, analytiker ved børsmægleren FXTM, til Reuters.

Oliekartellet Opec og Rusland besluttede i 2017 at dæmpe produktionen for at skubbe priserne op, men tirsdag varslede Opec, at udsigterne for oliemarkedet i andet halvår 2018 er højest usikre. Kartellet mødes 22. juni i Wien for at diskutere produktionsniveauet.

Tirsdag viste tal for amerikansk produktion, at olielagrene steg 830.000 tønder i sidste uge til 433,7 mio. tønder - blandt andet fordi den amerikanske olieproduktion har nået rekordhøje 10,8 mio. tønder om dagen i juni.

I Rusland og Saudi-Arabien er den daglige produktion desuden begge steder kravlet over 10 mio. daglige tønder i juni.

Den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 75,63 dollar, hvilket er en svækkelse fra 76,64 dollar tirsdag eftermiddag.

Samtidig koster den amerikanske olie, WTI, 65,96 dollar, som er et fald fra 66,58 dollar tirsdag.

På markedet for ædelmetaller er der et lille fald i guldprisen, da en ounce guld koster 1295 dollar mod 1298,50 dollar tirsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller falder kobberprisen 0,9 pct. til 7181 dollar.

/ritzau/FINANS