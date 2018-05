Uber forbereder sig på børsnotering efter overskud i første kvartal

Transportvirksomheden Ubers omsætning er steget med 70 pct., viser tal fra selskabets førstekvartalsregnskab. Uber forbereder sig nu på at blive børsnoteret.

Det skriver The Wall Street Journal.

Ubers omsætning steg med 70 pct. sammenlignet med sidste år og er steget til 2,59 mia. dollar (16,5 mia. kr.), mens antallet af bruttobookinger er steget med 55 pct.

Transportvirksomheden har øget sit overskud på 2,46 mia. dollar, sammenlignet med sidste års tab på 847 mio. dollar, primært på grund af et salg af selskabets sydøstasiatiske og russiske afdelinger, svarende til 3 mia. dollar. Hvis ikke for salget ville Uber have tabt 550 mio. dollar.

Sammenlignet med selskabets fjerdekvartalsregnskab er stigningerne beskedne - en øget omsætning på 7,5 pct. og en stigning i bruttobookinger på 4,3 pct.

- Vi har planer om at geninvestere endnu mere aggressivt i år i både vores kerneforretning såvel som vores store satsninger som Uber Eats på et globalt plan, siger Dara Khosrowshahi, der er administrerende direktør i Uber, i en selskabsmeddelelse ifølge Wall Street Journal.

Uber udtalte onsdag, at et konsortium bestående af Coatue Management, Altimeter Capital og TPG Capital er klar til at købe aktier for 400-600 mio. dollar, svarende til 40 dollar per aktie, hvilket implicit antyder en værdisættelse på 62 mia. dollar.

En markant stigning i forhold til de 33 dollar per aktie, som det japanske telekommunikations- og internetvirksomhed Softbank betalte tilbage i januar. Softbank ejer 15 pct. af Uber.

/ritzau/FINANS