Tysk kemigigant dykker mod laveste niveau i fem år

Den tyske kemigigant Bayers aktie ligger onsdag og roder omkring sit laveste niveau i fem år efter et kvartalsregnskab, der ikke formåede at overbevise investorerne.

Aktien falder 2,7 pct. onsdag middag til 78,01 euro. Tidligere på dagen var aktien nede at ramme 76,92 euro.

Regnskabet var blandt andet ledsaget af lavere forventninger til indtjeningen per aktie for hele regnskabsåret.

Andet kvartal var stort set på linje med det ventede, men der var ikke noget i hverken regnskabet eller forventningerne, der kunne begejstre, lyder det fra analytikere fra Commerzbank ifølge Bloomberg News.

Samtidig var det justerede driftsoverskud, EBITDA, svagere inden for enzymer til landbrugsenzymer, sundhed og medicinal, vurderer Commerzbank.

Goldman Sachs påpeger, at det var et forventeligt rodet kvartal på grund af integrationen af amerikanske Monsanto og henviser til skuffelser i marginerne inden for særligt sundhed og medicinal, skriver Bloomberg.

Bayer-aktien har været svækket siden midten af august, hvor den fik et ordentligt smæk på grund af dommen i en sag om ukrudtsmidlet Roundup. Monsanto, der står bag midlet, blev dømt til at betale 298 mio. dollar i erstatning til en gartner, der ikke blev advaret om den kræftrisiko, der var ved at bruge midlet.

/ritzau/FINANS