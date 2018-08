Tyrkiets kvaler giver uro hos DFDS

I andet kvartal, der sluttede med juni, omsatte DFDS for 3,9 milliarder kroner og fik et resultat før skat på 494 millioner kroner.

Rederiet DFDS fastholder forventningerne og oplever vækst. Men uroen i Tyrkiet giver usikkerhed om resten af året.

Tidligere i år købte DFDS et stort tyrkisk rederi. Siden da er landet havnet i en konflikt med USA, der har sendt dets valuta voldsomt sydover og skabt let panik på landets finansmarkeder.

»Som følge af det nylige markante kursfald i TRY (Tyrkiske Lira red.) er usikkerheden knyttet til forventningen højere end sædvanligt,« skriver rederiet i sit regnskab for første halvår.

I andet kvartal, der sluttede med juni, omsatte DFDS for 3,9 milliarder kroner og fik et resultat før skat på 494 millioner kroner. Førstnævnte var en pæn stigning år til år på 5,6 procent, mens resultatet var omtrent uændret.

Det var drevet af udvidelsen af aktiviteterne i netop Middelhavet, men også af øget fragtmængder i det nordlige Europa.

»Vi er glade for at levere et solidt resultat for andet kvartal. Uanset situationen i Tyrkiet går det fremad med integrationen af de nye færgeruter mellem Europa og Tyrkiet.«

»Vi forventer stadig at komme i mål med integrationen i år. Vi fortsætter endvidere med at forfølge andre muligheder for at vokse og skabe værdi,« skriver administrerende direktør Niels Smedegaard i regnskabet.

DFDS havde ingen større interesse i Tyrkiet, før det i juni købte det tyrkiske rederi U.N Ro-Ro i en handel til 7,1 milliarder kroner.

U.N Ro-Ro driver fem ruter fra Tyrkiet til Italien og Frankrig, og rederiet har 12 færger på ruterne og ejer derudover to havneterminaler i henholdsvis Istanbul og den italienske by Trieste.

Men siden første juni, efter en konflikt om udlevering af en præst fra Tyrkiet til USA brød ud, er den tyrkiske lira faldet med 27 procent, da de to lande har angrebet hinandens økonomi. Det har gjort mest ondt på Tyrkiet.

Den markant uro i Tyrkiet har dog ikke rykket ved DFDS' forventninger til hele året, selv om den har givet et aktiedyk på omkring 12 procent på en måned.

I 2018 venter DFDS trods den tyrkiske usikkerhed en vækst i omsætningen på omkring 10 procent og et driftsresultat - EBITDA - på 3,0 til 3,2 milliarder kroner.