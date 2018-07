Twitter bliver banket ned af Trump-tweet

Ifølge præsidenten benytter Twitter sig af såkaldt "shadow banning" over for en række republikanere, hvilket - hvis det skulle vise sig at være sandt - vil sige, at Twitter-profilerne hos de republikanske politikere bliver fjernet fra søgeresultater, og de derved bliver gjort mindre fremtrædende i debatter og lignende på det sociale medie.

- Twitter shadow banner prominente republikanere. Ikke godt. Vi vil se nærmere på denne diskriminerende og ulovlige metode med det samme. Mange klager, skriver Donald Trump torsdag på Twitter.

Profiler, som er udsat for shadow banning, opdager ikke umiddelbart selv, hvis de er udsat for fænomenet.

Shadow banning bliver især brugt til at holde brugere væk fra den offentlige debat, hvis de begynder at komme med eksempelvis hadske eller racistiske ytringer.

Efter Donalds Trumps indspark på Twitter har det skabt nervøsitet blandt investorerne, som torsdag kort inde i den amerikanske aktiehandel sender Twitter-aktien ned med 4,4 pct. til 42,27 dollar.