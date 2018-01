Trumps skattereform giver støj i amerikansk regnskabssæson

Den nyligt vedtagne skattereform i USA vil komme i fokus, når de store amerikanske selskaber fredag tager hul på regnskabssæsonen med resultater fra storbankerne JPMorgan og Wells Fargo.

Skattereformen betyder, at virksomhedsskatten bliver sænket til 21 pct. fra 35 pct., og mens det på sigt er positivt for selskabernes indtjening, vil resultaterne for fjerde kvartal 2017 blive en anelse "mudrede", lyder det fra flere banker.

Det skyldes blandt andet, at mange selskaber har udskudte skatteaktiver, som med den lavere skat bliver mindre værd og derfor skal nedskrives.

»Det kan for eksempel dreje sig om tab fra tidligere perioder, der kan trækkes fra i skat og dermed har en værdi for selskabet.«

»Men når skattesatsen ændres, så ændres værdien af de fradrag. Det skal virksomhederne tage højde for,« skriver chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit i en kommentar.

Han henviser til, at særligt banksektoren har udskudte skatteaktiver fra årene efter finanskrisen, hvor de havde store tab.

Det gælder blandt andet Goldman Sachs, som tidligere har meldt ud, at det venter en negativ effekt på 5 mia. dollar af skattereformen.

De nye skattesatser vil også ramme selskaber som Apple og Microsoft, der har holdt store overskud uden for USA's grænser og derfor skal tage højde for de nye regler i forbindelse med regnskaberne for fjerde kvartal.

»Fordi skattereformen kan påvirke regnskaberne med flere engangsposteringer, vil der nok være mere fokus på de fremadskuende kommentarer om virksomhedernes forventninger til 2018.«

»Interessant bliver det også at høre, hvor meget geopolitiske emner fylder i virksomhedernes kommentarer,« skriver aktiestrateg Ib Fredslund Madsen fra Jyske Bank i en kommentar.

Andre virksomheder i blandt andet energi- og telesektoren, der typisk har store investeringer, har derimod udskudte skatteforpligtelser, som de nu slipper billigere ud af.

»De forpligtigelser bliver nu mindre og giver et engangsløft til indtjeningen,« skriver Ib Fredslund Madsen.

Analytikerne forventer samlet en indtjeningsvækst på 10 pct. for virksomhederne i S&P 500-indekset i fjerde kvartal, mens omsætningen ventes at vokse knap 7 pct.