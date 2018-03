Trumps angreb på Kina ryster aktiemarkederne: En handelskrig kan ikke udelukkes

Godmorgen,

USAs præsident, Donald Trump, har for alvor pustet liv i konflikten mellem Kina og USA. Det ser vi blandt andet nærmere på i dagens nyhedsoverblik.

1

For anden gang på kun to måneder har det amerikanske aktiemarked ramt det såkaldte korrektions-territorium. Det er betegnelsen for et fald på ti pct. eller mere i forhold til et aktieindeks seneste top.

Torsdag var investorernes fokus særligt rettet mod det industritunge Dow Jones-indeks, der dykkede med 724 point svarende til 2,93 pct. på blot en enkelt dag. S&P 500-indekset faldt 2,52 pct., mens Nasdaq- indekset endte 2,43 pct. lavere.

Det skete i kølvandet på Donald Trumps melding om lægge told på kinesiske varer for 50 milliarder dollar. Den amerikanske præsident undlod konkret at nævne, hvor høje toldsatserne bliver, men han gav sin handelsrepræsentant Robert Lighthizer 15 dage til at identificere specifikke varer, som tolden skal lægges på.

»Trumps protektionisme gør investorerne nervøse,« skriver Dario Perkins, direktør i analysefirmaet TS Lombard, i et notat ifølge CNBC.

Natten til fredag har Kina svaret igen ved at offentliggøre en plan for at indføre straftold på amerikanske varer på tre milliarder dollar. Blandt tiltagene er en told på 25 pct. på import af svinekød og 15 pct. på stålrør.

Det store forkromede spørgsmål er nu: Vil aktierne fortsætte kursen sydover? Ikke nødvendigvis.

Ser man på S&P 500-indekset har der været 10 korrektioner de seneste 20 år. Ud af disse korrektioner har kun to udviklet sig et bear-marked, som er definitionen på et fald på 20 pct. fra toppen.

Ifølge Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, er dette næppe starten til en meget stor nedtur.

»Men investorer vil de kommende dage kigge meget på retorik og handling fra USA og Kina. Rentenervøsiteten er blevet skubbet i baggrunden, mens toldinspektør Trump står ved roret og er den umiddelbart største fare. Det er længe siden vi har set tweet fra ham, som handler om, at de amerikanske aktier har sat nye højeste niveauer, og det kan komme til at vare et stykke tid, før det sker igen. Risikoen for en meget stor og omsiggribende handelskrig er dog alt i alt mindre,« siger Per Hansen.

Selvom Danske Bank ikke forventer en decideret handelskrig, vil den kommende tid vil dog være præget af stor usikkerhed, så længe vi ikke ved præcis, hvor det hele ender.

»En egentlig handelskrig kan ikke udelukkes, og det vil i en periode hænge som en sky over de finansielle markeder og global økonomi,« siger Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Danske Bank.

Længere nede i dette nyhedsoverblik kan du læse om kursfald i Asien, men nu springer vi videre til dagens øvrige erhvervsnyheder.

2

Flere og flere kapitalfonde sidder efterhånden tungt på dansk design. Muuto blev for nylig solgt for næsten to milliarder kroner, men også Sofakompagniet og Boconcept har kapitalfonde i ejerkredsen.

Nu er turen kommet til den danske designvirksomhed Menu, der er blevet solgt til kapitalfonden Polaris, skriver Berlingske.

»Nu er vi igennem transformationen, så nu skal vi have endnu flere muskler til at opretholde den vækst, vi har gang i,« siger adm. direktør Bjarne Hansen, der er anden generation i spidsen for virksomheden, og som fortsætter som direktør efter salget.

Prisen for salget til kapitalfonden er hemmelig. Men kilder i Børsen har tidligere spekuleret i en samlet pris på Menu på 200 mio. kr.

Menu begyndte sin historie i 1979, hvor Simon Hansen stiftede Danish Steel House. I begyndelsen producerede virksomheden stålvarer til det professionelle cateringmarked. Siden da har virksomheden skiftet både navn og fokus. I dag sælger Menu alt fra lysestager til tandbørstekrus.

3

I 1924 blev Toms grundlagt af de to apotekere Hans Trojel og V.H. Meyer. Udviklingen af forretningen tog for alvor fart i årene efter Anden Verdenskrig, og vækstplanerne lever fortsat i bedste velgående. Problemet er blot: Det er går ikke helt som planlagt. I 2017 blev chokoladeproducentens driftsindtjening næsten halveret til 54 mio. kr. fra 89 mio. kr. året før.

»Det er ikke tilfredsstillende, at resultatet og lønsomheden dykker. Vi har ellers investeret ret kraftigt i salg og marketing i det danske marked, men det har desværre ikke virket på den korte bane, som vi havde håbet. Det vil dog komme senere. Men der er delelementer, der virker, og det er blandt andet, at der er tocifret vækst internationalt i vores likørfyldte chokoladeflasker, som er et af flere lyspunkter,« siger Toms-topchef Carsten Lyngsø Thomsen.

De seneste ti år har Toms mistet markedsandele til konkurrenterne. For at vinde de tabte markedsandele tilbage har Toms en investeringsoffensiv, som løber op i et trecifret million­beløb. Samtidig satser chokoladeproducenten på, at blandt andet en relancering af Guldbarren vil hæve omsætningen betragteligt. Læs mere her.

De asiatiske aktiemarkeder styrtdykker fredag, hvor udsigten til en global handelskrig ryster aktie- og valutamarkederne.

Nikkei 225: -4,3 pct.

China Shanghai Composite: -3,4 pct.

Sydkoreas Kospi: -2,9 pct.

Hongkongs Hang Seng: -2,8 pct.

Følgende tre ting skal investorerne holde øje med i dag ifølge chefstrateg i Nordea, Philip Jagd: