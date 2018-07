Trump kræver lavere oliepriser af Opec

USAs præsident, Donald Trump, opfordrer onsdag på Twitter til, at Opec gør en indsats for at holde prisen på benzin nede.

»Opec-monopolet må huske på, at benzinpriserne er steget, & at de gør meget lidt for at hjælpe. Om noget, driver de priserne højere, mens USA forsvarer mange af deres medlemmer for ganske få $'. Det skal være gensidigt. REDUCER PRISERNE NU!,« skriver præsidenten på sin Twitter-profil.

Prisen på råolie krydsede tirsdag på et tidspunkt 75 dollar per tønde i USA, hvilket var første gang siden november 2014. Altså det højeste niveau i knap fire år.

Olieprisen faldt dog tirsdag tilbage igen til 72,73 dollar per tønde, da Saudi Arabiens regeringskabinet lod forstå, at landet er parat til at anvende sin reservekapacitet for at modgå forandringer i udbuddet og efterspørgselsraten. Siden da er prisen dog kravlet op igen og ligger onsdag, hvor USA fejrer uafhængighedsdag, i 74,33 dollar.

Siden olien sidst lå omkring 75 dollar i november 2014, har prisen dykket flere gange, og den ramte i februar 2016 bunden i 26,21 dollar - altså en tredjedel af det nuværende prisleje - inden den igen begyndte at kravle opad.

Da Donald Trump den 20. januar 2017 blev sværget ind som USA's præsident, lå olieprisen dagen før i 51,37 dollar. Siden er prisen altså steget knap 45 pct.