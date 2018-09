Torsdagens obligationer: Uændrede renter inden norsk rentemøde

Der er udsigt til uændrede renter på det danske obligationsmarked torsdag morgen, som endte på samme niveau som ved åbningstid onsdag efter at have taget et dyk midt på eftermiddagen.

Renten på den tiårige danske statsobligation lukkede onsdag i 0,41 pct.

Hvis man spejder mod renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation, så svingede den den i løbet af onsdag mellem 3,04 pct. og 3,09 pct. Sidstnævnte er tæt på det højeste niveau siden 2011.

Ved dansk lukketid var renten oppe at snuse til 3,08 pct., mens den torsdag morgen er faldet til 3,06 pct. på de asiatiske markeder.

Investorerne kan i løbet af torsdagen se frem til nøgletal fra Danmark, eurozonen og USA. Der vil samtidig være rentemøde i den norske centralbank (Norges Bank), og hos Sybank forventer man, at banken vil hæve den norske styringsrente med 0,25 pct.point til 0,75 pct., hvilket vil være den første renteforhøjelse i syv år.

»På det seneste har Norges Bank fået indikationer på, at inflationen i Norge er på vej op Vi forventer, at Norges Bank vil løfte rentebanen, der er Norges Banks forventning til udviklingen i styringsrenten, en smule. Det skyldes en kombination af højere inflation, højere oliepriser og en svagere end ventet norsk krone, og det vil kunne løfte den norske krone,« skriver makroøkonom i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i bankens morgenbrev.

Hos Handelsbanken er man enig, og banken forventer samtidig, at Norges Bank signalerer tre renteforhøjelser i 2019 mod tidligere to.

Der vil ydermere være den foreløbige forbrugertillid fra Danmark og eurozonen for september. For sidstnævnte estimerer Bloomberg en lille stigning til minus 2,0, efter at forbrugertilliden ellers har været faldende hen over sommeren. Det samme har gjort sig gældende for den danske forbrugertillid, som kommer torsdag morgen, inden det danske obligationsmarked åbner.

Der vil også være nøgletal fra USA, herunder salg af eksisterende boliger for august, nytilmeldte og fortsat ledige, ledende indikatorer og Philadelphia Fed-indekset.

OECD vil i øvrigt også komme med sin delårsrapport om økonomiske udsigter.