Torsdagens obligationer: Tyrkisk uro og nøgletal gav rentefald

Uro i Tyrkiet og skuffende inflation i USA bød på rentefald torsdag. Renten på den danske tiårige statsobligation endte med at falde 6 basispoint til 0,31 pct. i forhold til onsdagens rente på 0,37 pct.

Også den tyske toneangivende rente kunne notere fald i samme størrelsesorden som den danske.

Uroen i Tyrkiet påvirkede udviklingen hele dagen på de finansielle markeder, hvor investorerne søgte i ly på obligationsmarkedet - og torsdag eftermiddag kom tal på den amerikanske kerneinflation, der som ventet var på 2,0 pct. i juli i forhold til for et år siden.

Men ifølge Reuters skuffede det markedet, at den amerikanske inflation kun lige formåede at krybe op på målet for Federal Reserve for tredje gang i år. Og på månedsbasis steg kerneinflationen oprundet med 0,2 pct.:

- Det var en lav 0,2 pct., for kerneinflationen var på kun 0,156 pct., påpeger Ian Lyngen, strateg i BMO Capital Markets, overfor Reuters.

I Tyrkiet var lira endnu en gang under pres, da bekymringerne over landets økonomi og banksektor fortsat fyldte en del.

Investorerne savnede fortsat afklaring om Tyrkiets konflikt med USA, centralbankens pengepolitik samt regeringens finanspolitik.

Den tyrkiske valuta, lira, blev torsdag svækket til 6,7560 lira per dollar mod 6,4282 lira onsdag klokken 17.

/ritzau/FINANS