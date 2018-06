Torsdagens obligationer: Som ventet højere renter på ECB-spekulationer

Som ventet åbnede de danske renter højere torsdag. Det er primært fortsat effekten af onsdagens udmeldinger fra ECB, der fortsætter med at have effekt. Desuden spejler det udvikling på de øvrige europæiske rentemarkeder.

Renten på den toneangivende danske statsobligation ligger torsdag morgen 3 basispoint højere i 0,50 pct. efter onsdag også at være steget med 4 basispoint, på øget tro på at ECB er ved vejs ende med den lempelige pengepolitik.

ECB's cheføkonom, Peter Praet, der er tæt allieret med centralbankchef Mario Draghi, udtalte onsdag, at markedets forventninger om en afslutning af opkøbsprogrammet ved udgangen af 2018 er plausible. I øjeblikket står programmet, der er på 30 mia. euro om måneden, til at udløbe i september, men der kan allerede ved ECBs møde 14. juni blive taget stilling til, hvordan det skal afvikles. Samlet er der indtil videre pumpet 2400 mia. euro ud i programmet.

- Det er lidt imod vores forventninger, som senest er blevet rykket en smule længere ud i lyset af svagere makromomentum og den politiske uro i Italien, oplyser seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden.

Også den tyske centralbankchef og medlem af ECB's Styrelsesråd, Jens Weidmann, sagde, at det er sandsynligt, at ECB afvikler sit obligationsopkøbsprogram inden udgangen af indeværende år. Den hollandske centralbankchef, Klaas Knot, bakkede op, da han udtalte, at der ikke var grund til at fortsætte det kvantitative lempelsesprogram.

Når der er taget beslutning om at stoppe opkøbsprogrammet betyder det, at fokus herefter vil skifte mod ECB's signaler for renteværktøjet.

»I den forbindelse var det interessant, at ECBs Ardo Hansson, der centralbankchef i Estland, indikerede, at når man er sikker på, at inflationen er moderat stigende, kan en første renteforhøjelse komme lidt tidligere end forventningen om en moderat stigning i midten af næste år,« skriver Handelsbanken i en morgenkommentar.

NØGLETALSFATTIG DAG

Der er ikke tunge tal på nøgletalsagendaen torsdag, men det ugentlige tal for amerikanere, der for første gang stiller sig op i arbejdsløshedskøen - nytilmeldte ledige - offentliggøres kl. 14.30. Det ventes ifølge estimater fra Bloomberg at vise 220.000 - stort set som de 221.000, der var tallet i forrige uge.

Inden de lander på handelsbordene er der kommet tal for de tyske fabriksordrer i april. De faldt overraskende med 2,8 pct. på månedsbasis, mens der var ventet en stigning på 0,8 pct. Marts-tallet blev samtidig nedjusteret fra et fald på 0,9 pct. til et fald på 1,1 pct.

Kl. 11 kommer der den endelige opgørelse af BNP for første kvartal fra eurozonen. Den ventes uændret af vise en vækst 0,4 pct. på kvartalsbasis.