Torsdagens obligationer: Risikolyst pressede renten op dagen igennem

Bestyrelsen i Smallcap Danmark har besluttet at undersøge de strategiske muligheder for selskabet og venter en afklaring på strategiarbejdet inden udgangen af 2018.

For den tiårige toneangivende danske statsobligation lå renten på 0,6 pct. ved dansk lukketid, og det var 6 basispoint højere end onsdagens lukkeniveau og 5 basispoint højere end ved handelsstart torsdag morgen.

I Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien sås tilsvarende rentestigninger på omkring 6-7 basispoint, mens den svenske rente steg et basispoint mere, og i London var stigningen på 9 basispoint. For den tyske statsobligation var rentestigningen ifølge Bloomberg et resultat af en omsætning, der var dobbelt så stor som gennemsnittet målt over 10 dage.

Dagens kalender bød kun på nøgletal af mindre betydning.

Om eftermiddagen kom fra USA nye data for nytilmeldte ledige i sidste uge. Forventningen var ifølge Bloomberg News en tilgang på 230.000, men det faktiske antal var 232.000.

Samtidig viste Philadelphia Fed-indekset for april en stigning til 23,2 fra 22,3 måneden før og mod et ventet fald til 21,0.

De ledende indikatorer for marts landede som ventet på 0,3 pct.

/ritzau/FINANS