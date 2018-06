Torsdagens obligationer: Renten stiger efter Fed og op til ECB

Mens den amerikanske rentestigning fra Federal Reserve, Fed, onsdag aften var ventet og indregnet i markedet, så er der mere usikkerhed om, hvad der vil ske i Den Europæiske Centralbank, ECB, torsdag eftermiddag. Og det vil smitte af på obligationsmarkederne - og også det danske - indtil rentemødets afslutning klokken 13.45 og det efterfølgende pressemøde klokken 14.30.

I de første handler torsdag morgen ligger renten på den toneangivende statsobligation 1 basispoint højere end lukkeniveauet onsdag - nemlig i 0,50 pct.

Det danske marked var lukket, da gårsdagens store begivenhed skete - rentemeldingen fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor den toneangivende rente blev sat op med 25 basispoint til intervallet mellem 1,75 og 2,00 pct., og samtidig indikerede banken, at den nu venter fire renteforhøjelser i år mod tidligere blot tre.

Det er ikke ventet, at ECB vil følge i fodsporene på Fed og sætte renten op, da en europæisk rentestigning er først ventet til næste år. Det er derimod det opkøbsprogram, som centralbankchef Mario Draghi står i spidsen for, der er af interesse for markedet.

»Fremlægger Draghi en klokkeklar køreplan for, hvordan seddelpressen skal stoppe, kan det presse renterne op og styrke euroen. Vi vurderer dog, at Draghi vil sælge et stop for seddelpressen blødt ved at signalere, at den første renteforhøjelse fortsat har lange udsigter. Derfor er der potentiale for zigzag bevægelser på de finansielle markeder under pressemødet,« lyder det fra Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank.

Torsdag eftermiddag - også klokken 14.30 - kommer der tal for det amerikanske detailsalg. Det er normalt et nøgletal, som markedet holder øje med - men Draghi vil overskygge, og Mathias Rømer Sproegel vurderer, at nøgletallet "kun vil spille andenviolin".

»Ikke desto mindre har detailsalget vist opløftende tendenser på det seneste efter en svær start på 2018. Vi venter, at detailsalget vil fortsætte de gode takter i maj,« påpeger han.

Ifølge et estimat fra Bloomberg News ventes detailsalget i maj at sige med 0,4 pct. i forhold til april, hvor det steg med 0,2 pct.