Torsdagens obligationer: Renten sluttede som den begyndte

Et enkelt udbrudsforsøg torsdag eftermiddag til en rente på 0,43 pct. for den danske tiårige toneangivende statsobligation løb sidst på handelsdagen ud i sandet. Og ved markedslukningen lå renten på 0,40 pct., hvilket var uændret i forhold til dagens åbningsrente, men 1 basispoint lavere end onsdagens lukkeniveau.

Dermed tegnede den danske toneangivende rente en kurve, der fulgte udviklingen på de nordeuropæiske markeder.

Anderledes spektakulært udviklede renterne sig i Italien.

Her var renten faldet hele 5 basispoint ved middagstid torsdag. Men ved dansk lukketid lå den toneangivende italienske rente 3 basispoint højere.

Anledningen til det markante skift var rapporter om, at Femstjerne-bevægelsen truer med at trække sig fra regeringskoalitionen, hvis der ikke findes økonomiske muligheder for at indfri valgløfterne.

Uroen på det italienske marked støttede de europæiske obligationer.

Torsdagens amerikanske nøgletal omfattede blandt andet Philadelphia Fed-indekset, der blev rapporteret til 18,0 eller lidt højere end ventet, mens antallet af nytilmeldte ledige i sidste uge på 201.000 var lavere end estimaterne ifølge Bloomberg News.

De ledende indikatorer steg 0,4 pct. i august mod en ventet stigning på 0,5 pct. ifølge Bloomberg News.

/ritzau/FINANS