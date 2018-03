Torsdagens obligationer: Renten faldt til laveste niveau i syv uger

Frygten for en global handelskrig er fortsat et tema for finansmarkederne og gav også torsdag en smule støtte til de rentebærende papirer.

Herhjemme endte renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation 2 basispoint lavere end onsdag i 0,61 pct. Over ugen løber det samlede rentefald nu op i 9 basispoint.

Også i Italien blev det til rentefald efter en svag udvikling onsdag, hvor de italienske obligationer underpræsterede.

Rentegabet til Tyskland blev således udvidet onsdag, da det kom frem, at det eurokritiske parti Femstjernebevægelsen, som fik 32 pct. af stemmerne ved det nylige valg, og det højreorienterede parti Ligaen muligvis vil forsøge at danne regering.

Torsdag lå de italienske renter også længe til en lille stigning, inden at et rentefald satte ind ud på eftermiddagen, hvilket bragte rentespændet til Tyskland en smule ind igen.

En stribe nøgletal fra USA bevægede ikke obligationsmarkedet væsentligt torsdag. Statistikkerne viste en uventet stor stigning i aktivitetsindekset i New York-regionen, mens et tilsvarende indeks for Philadelphias erhvervsliv skuffede lidt sammenlignet med økonomers estimater indsamlet af Bloomberg News.

Antallet af nytilmeldte ledige landede på 226.000 i sidste uge, hvilket var 2000 færre end ventet og 4000 færre end ugen før.