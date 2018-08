Torsdagens obligationer: Rentefald efter USA-tal

Den toneangivende tiårige danske rente endte i 0,33 pct., hvilket var 3 basispoint lavere i forhold til lukketid onsdag. Bevægelserne i Frankrig, Tyskland, Sverige og Holland var af stort set samme størrelse.

Lidt tumult i handelskrigen påvirkede ikke renterne eller de øvrige finansmarkeder markant.

De kinesiske myndigheder valgte onsdag at pålægge 25 pct. told på en række amerikanske varer for et samlet beløb på 16 mia. kr. Tiltaget vil officielt få effekt fra 23. august og kommer ifølge kineserne som et modsvar på en tilsvarende importtold fra amerikansk side.

Nøgletalskalenderen havde lidt mere indhold torsdag end de seneste dage.

Fra den hjemlige front viser Danmarks Statistiks tal for handels- og betalingsbalancen igen massive overskud.

Fra udlandet var der tal for nytilmeldte ledige i USA samt de amerikanske producentpriser, der kan give en indikation om inflationsudviklingen op til fredagens vigtige forbrugerprisdata fra USA, som slutter ugen af.

Der var færre amerikanerne, der stillede sig op i arbejdsløshedskøen for første gang i sidste uge end ventet, mens producentpriserne steg mindre end ventet. Det var uændret på månedsbasis, mens der var ventet en stigning på 0,2 pct.

Det var med til at sænke renten i USA, og det var den udvikling, der skvulpede til Europa.