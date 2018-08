Torsdagens obligationer: Marginalt rentefald inden en sværm af nøgletal

Det danske obligationsmarked åbner med små rentefald torsdag morgen, hvor investorerne kan se frem til en lang række nøgletal fra Tyskland, Europa og USA.

Torsdag morgen åbner den tiårige danske statsobligation i 0,36 pct., hvilket er et fald på 1 basispoint i forhold til dansk lukketid onsdag, hvor renten var lige i underkanten af 0,37 pct.

Udviklingen følger dermed tendensen på det amerikanske obligationsmarked, hvor der har været marginale rentefald, siden de danske investorer fik fyraften onsdag.

Torsdag vil investorerne have fokus på de amerikanske tal for PCE-kerneprisdeflatoren for juli, da den amerikanske centralbank styrer pengepolitikken efter kerneinflationen, og den ligger i øjeblikket på 1,9 pct., hvilket er lidt under centralbankens målsætning om 2 pct.

»Vi venter, at kerneinflationen kryber op på 2,0 pct. i juli, hvilket efter alt at dømme vil bekræfte Powell og co. (USAs centralbankchef, red.) i, at styringsrenten fortsat gradvist skal sættes op.«

»En lavere kerneinflation end ventet kan være med til at give rentefald og svække dollaren i dag,« skriver makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i bankens morgenbrev.

Ud over den amerikanske kerneinflation kan investorerne også hen på eftermiddagen se frem til tal for det amerikanske privatforbrug samt nytilmeldte ledige.

Hos vores tyske naboer vil der torsdag morgen være tyske arbejdsløshedstal for august, og senere på dagen kommer tallene for forbrugerpriser i juli.

Det kan give en god indikation for, hvordan inflationstallene vil se ud i eurozonen, som kommer fredag formiddag.