Torsdagens obligationer: Let opadgående rentepres inden nøgletal

Mens aktiemarkederne i både USA og Asien har været meget rolige, er renten på den tiårige amerikanske statsobligation gradvist steget.

Fra et niveau omkring 2,86 pct. ved dansk lukketid onsdag er den steget til knap 2,89 pct. i torsdag morgens handel i Asien.

Det skete blandt andet efter offentliggørelsen af den såkaldte Beige Book om aktiviteten i USA's økonomi. Den vidnede om, at man i fremstillingssektoren i USA frygter for effekten af handelskrigens toldsatser, og allerede nu kan man mange steder konstatere højere priser og leveringsudfordringer.

Desuden fremgik det, at man nu mærker et strammere arbejdsmarked. Det er et centralt spørgsmål, for med en rekordlav arbejdsløshed i USA er der frygt for, at flaskehalse, mangel på arbejdskraft, kan medføre inflation og behov for flere renteforhøjelser end ellers, hvilket kan sætte en bremse på væksten.

Renten på det danske statspapir sluttede onsdag i knap 0,31 pct., hvilket var et basispoint lavere end tirsdag.

Torsdagens kalender byder på de ugentlige ledighedstal fra USA samt Philadelphia Fed-indekset og opgørelsen over de ledende amerikanske indikatorer.

Især de to førstnævnte vil markedet holde øje med for nyt om den økonomiske udvikling og tegn på, hvad det kan gøre ved centralbankens renteovervejelser.