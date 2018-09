Torsdagens obligationer: Konsolidering og grundliggende bekymringer

Det sker, samtidig med at aktiemarkedet vender sig i positiv retning, og dermed er den klassiske korrelation mellem de to investeringstyper for en stund kørt ud på et sidespor.

- Det er små bevægelser, som vi også så i går, da der var forlydender om, at man måske ikke var så hårdnakket på, at der skulle ligge en detaljeret plan for en økonomisk aftale efter brexit. Så så vi, at renterne kørte op i Europa. Og nu ser vi, at markedet konsoliderer sig lidt på ryggen af det, siger rentestrateg Morten Hassing Povlsen i Jyske Bank.

- Og så også lidt på ryggen af de trods alt lidt mere konstruktive meldinger, der er kommet ud fra Italien om, at man faktisk prøver på at begrænse budgetunderskuddet. Det har beroliget markederne lidt, så renterne har kunnet køre lidt op i går, og nu ser vi så en konsolidering, fortsætter han.

Torsdag falder den italienske rente 3 basispoint.

Derudover påpeger rentestrategen, at septemberkontrakten på den tyske bundfuture udløber, og det kan også forstyrre rentebilledet med stor omsætning.

Grundtonen i markedet handler ifølge Morten Hassing Povlsen fortsat om risikoen for handelskrig.

- Og så den uro vi har set på de nye markeder i de seneste uger, der er ikke forsvundet, bemærker han.

Nøgletalsmæssigt samles interessen resten af torsdagen om data fra USA med forløberen for fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport - ADP-jobrapporten - torsdag eftermiddag.

Og ligeledes fra det amerikanske arbejdsmarked kommer den seneste opgørelse over nytilmeldte ledige.

Herudover bliver der præsenteret de seneste amerikanske data for PMI Service og PMI Samlet, mens der også kommer seneste data for fabriksordrer og ordreindgang af varige goder.

Endelig bliver torsdagens nøgletalsbuket rundet af med en opgørelse over ISM Service i august.

/ritzau/FINANS