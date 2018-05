Torsdagens Obligationer: Italiensk U-vending sender renten op

. Italien sætter atter dagsordenen på obligationsmarkedet torsdag, hvor de danske renter bevæger sig en smule højere, mens de italienske renter retter sig oven på tirsdagens panik.

Dermed fortsætter tendensen umiddelbart fra onsdag, hvor der faldt lidt ro over finansmarkederne igen efter tirsdagens store aktiefald og italienske rentestigninger udløst af bekymringer over den politiske situation i Italien og støvlelandets tilhørsforhold til euroen.

Torsdag ved 12-tiden er den toårige italienske rente faldet 48 basispoint til 1,11 pct. oven i et fald på over 100 basispoint onsdag. Rentefaldet kommer efter en tirsdag præget af panik og en rentestigning på over 150 basispoint - den største stigning på enkelt dag i over 22 år.

- Det er typisk efter et par særdeles dramatiske dage, at tingene retter sig igen, men det betyder på ingen måde, at den kritiske situation i Italien er ovre. Det kan tage ret lang tid og kommer jo helt og holdent an på, hvordan tingene falder på plads, siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

Herhjemme stiger renten på den tiårige danske statsobligation 1 basispoint til 0,36 pct. efter en stigning på 4 point i onsdagens handel, og et rentefald tirsdag på 7 basispoint. Over ugen, hvor uroen om Italien har fået investorerne til at søge sikkerhed i blandt andet danske statsobligationer, er renten dog stadig faldet med 7 basispoint.

Fra nøgletalsfronten er der kommet overraskende nyt om inflationen i eurozonen. Prisstigningstakten på 1,9 pct. var noget over økonomernes estimat på 1,6 pct., men lige i øjet i forhold til Den Europæiske Centralbanks (ECB's) målsætning på knap to pct.

- Sammenholdt med de seneste års opsving i eurozonens økonomi taler det klart for, at ECB-chefen Draghi og co. skal stramme den ekstremt lempelige pengepolitik snarest, vurderer cheføkonom i Sydbank Jacob Graven.

Fra USA kommer der i eftermiddag nyt om privatforbruget, inflationen, nytilmeldte ledige, igangværende bolighandler og Chicago PMI-indekset.

/ritzau/FINANS