Torsdagens obligationer: Holder fast i beskedent fald

Spanien har torsdag formiddag holdt auktion over statspapirer, hvor den tiårige udgave blev solgt med en rente på 1,493 pct. mod 1,432 pct. ved en tilsvarende auktion for to uger siden.

Renten på den tiårige toneangivende danske statsobligation falder til 0,40 pct. eller med et basispoint i forhold til slutniveauet onsdag eftermiddag. Tilsvarende fald ses i Frankrig og i Tyskland, mens de sydeuropæiske renter markerer sig mere spektakulært med rentefald på 5 basispoint i Italien, 3 basispoint i Spanien og 2 pct. i Portugal.

Bag sig har obligationshandlerne offentliggørelsen af den danske forbrugertillid i september, som Danmarks Statistik har beregnet til 6,9 mod 7,8 måneden før.

Senere torsdag kommer en lille sværm af amerikanske nøgletal, som omfatter Philadelphia Fed-indekset, som økonomer ifølge Bloomberg News venter at stige til 18,0, mens antallet af nytilmeldte ledige i sidste uge ventes at stige til 210.000 fra 204.000 ugen før.

De ledende indeks ventes ifølge Bloomberg News at falde fra 0,6 pct. til 0,5 pct. for august, og udviklingen i antallet af solgte boliger skønnes at være en stigning på 0,4 pct. i august på månedsbasis mod et fald på 0,7 pct. måneden før.