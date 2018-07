Torsdagens obligationer: Først et rentehop, men ECB sendte renten ned

Positive toner fra mødet i Washington mellem EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, EU's handelskommissær, Carolina Malmström, og USA's præsident, Donald Trump, fik risikolysten til at blomstre hos investorerne på obligationsmarkedet torsdag, indtil ECB-chefen Mario Drahgi holdt pressemøde. Så røg renten tilbage igen.

Den danske tiårige rente steg op over 0,36 pct., men lukkede dog et enkelt basispoint højere i 0,34 pct. efter at have været nede omkring 0,33 pct. torsdag eftermiddag.

ECB regner med, at de nuværende rekordlave renteniveauer vil blive fastholdt som minimum indtil udgangen af sommeren 2019.

Det fastslog Mario Draghi på et pressemøde i kølvandet af bankens rentemøde torsdag. Han fortæller desuden, at det i tvivlsspørgsmål altid er den engelske version af bankens pressemeddelelser, der er gældende.

Der var ikke meget nyt fra rentemødet, omend Draghi påpegede risikoen fra "handelsanliggender" - det som markedet omtaler som handelskrig.

Der var let skuffende forbrugertillidstal fra Tyskland torsdag morgen, mens USA i løbet af eftermiddagen bidrog med en mindre buket af nøgletal.

De ugentlige ledighedstal endte en spids til den positive side, mens oversigt over ordrer på varige forbrugsgoder for juni skuffede.