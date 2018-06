Torsdagens obligationer: Følger amerikanske renter opad

Dermed følger markedet tendensen for de amerikanske statspapirer - dog i et mere moderat omfang.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation ligger torsdag morgen i 2,94 pct., hvilket er 5 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid onsdag.

De amerikanske renteplusser ramte primært onsdag aften og kan have været foranlediget af, at chefen for den amerikanske centralbank på en konference i Portugal gentog sin støtte til flere renteforhøjelser.

»En del af forklaringen skal nok findes i en øget risikoappetit hos investorerne, mens en tale fra Powell (chef for den amerikanske centralbank, red.) også var med til at sende renterne lidt højere.«

»Fed-chefen understregede i en tale onsdag, at økonomien fortsat vil have godt af gradvise renteforhøjelser«, skriver makroøkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank i en kommentar.

Et af dagens vigtigste nøgletal bliver en foreløbig opgørelse af forbrugertilliden i eurozonen i juni - særligt fordi det er første opgørelse, efter at den politiske usikkerhed i Italien brød ud. Af samme årsag venter Sydbank at se et fald i dagens opgørelse.

»Vi forventer, at forbrugertilliden vil aftage fra 0,2 i maj til -0,3 i juni. Faldet i forbrugertilliden vil efter alt at dømme være midlertidig, da den italienske regering i første omgang har rettet ind efter EUs krav. På længere sigt kan uro dog blusse op igen,« skriver Søren V. Kristensen.

Der er torsdag desuden rentemøder i Norge, England og Schweiz, hvilket ligeledes vil have markedets bevågenhed.

/ritzau/FINANS