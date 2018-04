Torsdagens obligationer: Bredt rentefald mens ECB trådte vande

I resten af Europa handlede investorerne ligeledes obligationsrenterne ned over en bred kam. Eksempelvis faldt renten på det tiårige statspapir i Tyskland med cirka samme antal basispoint som herhjemme, hvilket også var tilfældet for det tilsvarende statspapir i Sverige.

Fra den makroøkonomiske front var der ikke de store overraskelser til investorerne. Dagens højdepunkt var rentemødet i Den Europæiske Centralbank (ECB), som holdt fast i sin nuværende pengepolitik med fortsat lave renter samt månedlige opkøb af statsobligationer.

- Konklusionen er, at ECB for indeværende træder vande, hvilket den da også stadig har plads til givet den afdæmpede inflationsudvikling i begyndelsen af året og de lidt svagere økonomiske nøgletal.

- Juni-mødet bliver således nok væsentligt mere interessant, da vi der forhåbentlig har et bedre overblik over graden af opbremsning i økonomien, og i hvor vid udtrækning der var tale om midlertidige forhold bag de svagere nøgletal, siger Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Han vurderer, at man op til juni-mødet igen vil have set en bedring i de økonomiske nøgletal, og at ikke mindst inflationstallene vil vise, at en gradvis stigning er påbegyndt.

- På den baggrund ser vi det som sandsynligt, at ECB vil vælge juni-mødet - hvor vi også får en opdateret økonomisk prognose fra ECB's stab - til at annoncere det næste skridt i normaliseringen af pengepolitikken, siger Jes Asmussen.

Fra den anden side af Atlanten kunne investorerne notere sig, at antallet af nytilmeldte ledige og ordrer på varige goder begge udviklede sig bedre end ventet, mens de amerikanske engroslagre skuffede i forhold til forventningerne ifølge Bloomberg News.

/ritzau/FINANS

