Torsdagens aktier: Vestas og Nordea i bunden af dybrødt C25

Dermed bidrog de to aktier - sammen med 20 andre aktier i C25 - til, at torsdagen udviklede sig til den hidtil elendigste dag i år for eliteindekset med et fald på 1,6 pct. til 1142,07.

Konkrete forklaringer på faldet i Vestas-aktien var sparsomme.

- Vi fik jo benzin på bålet i går med meldingen fra GE om markant prispres, og det er som om, at det ruller lidt videre i dag. Og forud for at Vestas selv kommer med regnskab den 7. februar, kan det godt blive en periode med lidt turbulens, noterer senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk.

Han henviser derudover til, at det torsdag kom frem, at den amerikanske kapitalforvalter Scopia Capital Management har øget sin satsning for yderligere kursfad i Vestas med udbygning af sin short-position i aktien.

NORDEA SKUFFEDE

Derimod var der klar sammenhæng mellem nedturen for Nordea og det skuffende regnskab, som den internordiske bank offentliggjorde torsdag morgen.

Bankens nettooverskud landede i kvartalet på 629 mio. euro mod ventet 683 mio. euro blandt analytikerne ifølge estimater fra Ritzau Estimates. I samme kvartal sidste år tjente Nordea 1024 mio. euro., og Martin Munk finder torsdagens kursfald som "fair nok".

- Vi ser en skuffelse på indtægtssiden. På den positive side så vi, at der ser ud til at være styr på omkostningerne og deres kapitalstruktur. Men indtægtssiden er bekymrende. Så jeg kan godt forstå, at den sætter sig på det, og vi ser, at det også skaber noget tvivl for Danske Bank, konstaterer han.

Danske Bank-aktien sluttede torsdag 2,8 pct. lavere i 238,60 kr., mens Jyske Bank fik en noget mildere medfart med et fald på 0,3 pct. til 346,50 kr. Uden for C25 faldt Sydbank 2,4 pct. til 243,20 kr.

STYRKET EURO PRESSEDE AKTIERNE

Generelt var stemningen på aktiemarkederne i Europa præget af styrkelsen af euro over for dollar, som fulgte efter dagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB, og det efterfølgende pressemøde med ECB-chef Mario Draghi.

Her lå ifølge Martin Munk forklaringen på dagens negative tendens, som på det danske aktiemarked forstærkedes af den tyngde, som de pressede finansaktier har på C25.

Dagens to andre større regnskaber - fra NNIT og Topdanmark - fik en anderledes positiv modtagelse i markedet.

Topdanmarks regnskab for fjerde kvartal var bedre end ventet på top- og bundlinje, og samtidig var udbyttet et stykke over analytikernes forventning. Aktien steg hele 8,9 pct. til 310 kr., som er højeste lukkeniveau nogensinde.

It-selskabet NNIT havde fremgang på både top- og bundlinjen i de sidste tre måneder af 2017. Omsætningen landede på 812 mio. kr., hvilket var en stigning fra 768,9 mio. kr. i fjerde kvartal af 2016.

Nettoresultatet steg desuden til 86 mio. kr. fra 72,2 mio. kr. i samme periode af 2016. I 2018 venter NNIT en omsætningsvækst i faste valutakurser på 4-7 pct. og en overskudsgrad på omkring 10-15 pct., fremgik det af regnskabet.

Aktien steg 1,9 pct. til 182,60 kr.

BYGE AF KURSMÅLSÆNDRINGER

Derudover var torsdagens danske aktiehandel inspireret af en byge af ændrede kursmål og anbefalinger fra finanshusene.

Morgan Stanley sænkede ifølge Bloomberg News anbefalingen af Pandora til "ligevægt" fra "overvægt" og reducerede kursmålet til 700 kr. fra 900 kr. Aktien dykkede 2,4 pct. til 582,20 kr.

Schweiziske UBS genindledte analysedækning af Genmab og Lundbeck. For Genmab er anbefalingen "køb" med et kursmål på 1400 kr., mens Lundbeck måtte nøjes med "neutral" og et kursmål på 330 kr.

Genmab-aktien faldt dog 1,4 pct. til 1099 kr., mens Lundbeck gik 1,5 pct. tilbage til 315 kr.

ALK-Abelló fik reduceret kursmålet af Kempen til 850 kr. fra tidligere 960 kr. Aktien sluttede 0,3 pct. højere i 812 kr.

Modsat fik Scandinavian Tobacco Group løftet kursmålet af JPMorgan til 132 kr. fra 122 kr. Men aktien faldt 1,0 pct. til 118 kr.

Ringsted-virksomheden Glunz & Jensen var på banen med regnskab for første halvår af 2017/18, og det viste et overskud efter skat på 6,7 mio. kr., efter at selskabet i samme periode sidste år havde et underskud på 8,4 mio. kr.

Aktien blev løftet 9,1 pct. til 60 kr.