Torsdagens aktier: Russisk pres gav Carlsberg hovdrollen

. Carlsberg blev hovedhistorien i torsdagens aktiemarked, og det var på den negative måde. Aktien lå dagen i gennem i bunden af et i øvrigt positivt C25-indeks og var i lange perioder den eneste eliteaktie i minus.

Samlet set steg C25-indekset til 1110,04 - eller med 1,7 pct. i forhold til onsdagens slutniveau.

Og den positive stemning skal ifølge afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen ses på baggrund af den lidt mildere stemning, der siden onsdag har bredt sig i forhold til risikoen for en global handelskrig.

Især efter at præsident Donald Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, gav udtryk for, at der er mulighed for forhandlinger mellem USA og Kina.

- Hovedparten af selskaberne, det vil sige stort set alle andre end Carlsberg, nyder godt af den lidt mildere tone specielt fra Larry Kudlow, konstaterer Ole Kjær Jensen.

- Men nu må vi se. Markedet er meget volatilt for øjeblikket. Det retningsgivende for tiden - hvis man overhovedet kan tale om en retning - er de politiske udtalelser. Men i næste uge ryger vi ind i den amerikanske regnskabssæson, og der er pæne forventninger, bemærker han.

CARLSBERG PRESSET AF PLASTICFORBUD

Den ilde skæbne for Carlsberg-aktien skyldtes forlydender om, at de russiske myndigheder har planer om at forbyde salg af øl i plasticflasker, der er større end en liter. Det er ikke godt nyt for Carlsbergs ølsalg i Rusland.

Det er avisen Kommersat, der ifølge Bloomberg News skriver, at det fra 1. januar 2019 bliver forbudt at sælge øl i større flasker end 1 liter, og fra året efter forbydes også salg af øl i flasker større end en halv liter.

Bryggeriaktien tabte 0,9 pct. til 710,80 kr.

KVARTET I TOPPEN

I toppen af torsdagens C25-indeks var der dagen igennem løbende udskiftning mellem NKT, der lukkede 4,6 pct. højere i 198,70 kr. og Chr. Hansen, der steg 3,3 pct. til 532 kr. Og sidst på handelsdagen blandede Pandora sig i spurten med et løft på 3,2 pct. til 657,60 kr.

Der var ikke selskabsspecifikke nyheder, der kunne forklare stigningerne i de tre førstnævnte.

Men for Pandoras vedkommende var der i markedet forlydender om positiv påvirkning fra handelstal, der viste stigende thailandsk smykkeeksport, mens børshuset Carnegie ifølge Bloomberg News har offentliggjort oplysninger om, at Pandoras forårskollektion har klaret sig godt.

MÆRSK FIK SÆNKET KURSMÅL

Mærsk-aktierne lagde sig tæt på toppen af C25 med et plus på 2,3 pct. til 9426 kr. for B-aktien.

Mærsk fik sænket kursmålet af britiske Barclays til 9800 kr. fra 10.900 kr., mens anbefalingen "ligevægt" blev gentaget. Fra morgenstunden skrev Berlingske Business, at salget af borerig-virksomheden Maersk Drilling er løbet ind i problemer.

DIREKTØR-EXIT I DANSKE BANK

Danske Bank blev løftet 1,2 pct. til 225,40 kr., efter at banken oplyste, at Lars Mørch, der er ansvarlig for Danske Banks forretningskunder og herunder også den internationale bankforretning, har opsagt sin stilling i banken.

Han var medlem af direktionen, og et af hans ansvarsområder var den baltiske forretning.

Opsigelsen kommer, efter at Danske Banks hvidvasksag i den estiske forretning har været afdækket i flere medier.

I sig selv er nyheden ikke specielt kurspåvirkende, men Lars Mørchs exit kan berolige investorer, der havde frygtet, at hvidvasknings-sagen kunne koste topchef Thomas Borgen stillingen.

Nordea fik skåret kursmålet af finanshuset J.P. Morgan til 66,46 kr. fra 71,55 kr. Anbefalingen blev der ikke pillet ved - den er fortsat neutral.

Storbankens aktie steg 1,1 pct. til 62,48 kr.

Jyske Bank steg 0,8 pct. til 351,90 kr. Banken forhøjede sidst på handelsdagen sit tilbud til Nordjyske Bank med 20 kr. per aktie til 190 kr. per aktie. Den nordjyske bankaktie steg 11,4 pct. til 185,50 kr.

NOVO OVERTAGER RETTIGHEDER

Novo Nordisk har overtaget de globale rettigheder til Epidestiny's udviklingsprogram for EPI01, der skal bruges til behandling af seglcelleanæmi - en medført cellesygdom, der medfører blodmangel.

Og i Sydbank ser Novo-analytiker Søren Løntoft Hansen aftalen som et skridt på vejen mod at løfte biofarma-forretningen, der har set omsætningen falde i den senere tid.

Den indekstunge medicinalaktie steg 2,2 pct. til 298,20 kr.

Yderligere blev det torsdag klart, at TDC bliver solgt til et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PFA, PKA og den australske investeringsbank Macquarie.

Det står klart, efter at 88 pct. af TDC 's aktionærer har takket ja til købstilbuddet fra kvartetten på 50,25 kr. per aktie.

Uden for C25 fik Rockwool lagt 100 kr. på kursmålet af Danske Bank, så det nu lyder på 2100 kr. Anbefalingen "køb" fastholdes, fremgik det af data fra Bloomberg News.

B-aktien steg 5,5 pct. til 1855 kr.

