Torsdagens aktier: Pandoras ejere fik både udbytte og kursstigning

Udbyttebetalinger pressede til gengæld Carlsberg og Sydbank, og Vestas dykkede efter meldinger om prispres fra en konkurrent.

Stigninger i USA sørgede for en slutspurt på det danske aktiemarked og en stigning i C25-indekset på 0,4 pct. til 1133,34. Chr. Hansen og Novo Nordisk, der steg henholdsvis 1,5 pct. og 1,1 pct. til 527,60 kr. og 305,40 kr., medvirkede til fremgangen.

Helt til tops endte Pandora. At der fragik 9 kr. i udbytte afholdt ikke smykkeaktien fra at stige med 1,7 pct. til 606,20 kr. efter fald på 2,3 pct. tirsdag og 1,3 pct. onsdag.

- Der er lidt fokus på udbytterne herhjemme, men Pandora slipper rigtigt fint hen over det. Vi synes, at Pandora faldt uberettiget meget i går på meldinger fra den amerikanske smykkekæde Signet, som vi anser for meget selskabsspecifikke.

- Desuden er Pandora i færd med at lancere sin nye kollektion ved navn Shine, og det kan måske også give noget fokus, vurderer senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk.

VESTAS RAMT AF KONKURRENTNYT

For Vestas bød torsdagen på et kursfald på 1,3 pct. til 434,30 kr.

Den danske vindmølleproducent fik fra morgenstunden konkurrentnyt fra tyske Senvion, der var ramt af prispres og faldende omsætning i 2017. Omsætningen blev på knap 1,9 mia. euro mod godt 2,2 mia. euro i 2016. Det resulterede i et driftsunderskud på 60,3 mio. euro mod et underskud på 25,7 mio. euro i 2016.

Carlsberg, der ikke længere blev handlet inklusive retten til et udbytte på 16 kr. per aktie, faldt med 1,2 pct., eller 8,60 kr., til 715,20 kr.

Der var også tilbagegang i Jyske Bank, der tabte 0,9 pct. til 385,30 kr. Dermed er bankaktien tilbage i stort set samme niveau, som den lå i, inden Jyske Bank tirsdag bød 170 kr. for de resterende aktier i Nordjyske Bank. Buddet sendte tirsdag aktien i Nordjyske Bank op i 166 kr. Torsdag steg Nordjyske Bank yderligere 1 kr. til 167 kr.

REGNSKABER MØDT MED KURSFALD

Blandt sidepapirerne faldt Orphazyme med 3,8 pct. til 68,50 kr. Biotekselskabet offentliggjorde et regnskab for 2017, der viste et nettounderskud på 126,2 mio. kr. mod 57,9 mio. kr. året før. Dermed ramte selskabet inden for sine forventninger, der lød på et nettounderskud på 125-135 mio. kr. Orphazyme venter i 2018 et driftsunderskud på 245-275 mio. kr.

For Egetæpper kostede en nedjustering af forventningerne til 2017/18 et kursfald på 1,5 pct. til 256 kr.

Derimod steg it-virksomheden Columbus med 1,2 pct. til 15,08 kr. i kølvandet af sit regnskab, der viste et driftsresultatet før af- og nedskrivninger på 146,2 mio. kr. mod 138,5 mio. kr. året før. På forhånd havde ledelsen varslet et resultat for 2017 på omkring 150 mio. kr. I 2018 ventes fremgang og et driftsresultat på 200 mio. kr.

Blandt de aktier, der ligesom Carlsberg og Pandora skulle justeres for udbytter, var torsdag også Sydbank, Jutlander Bank og Djurslands Bank.

Sydbank, der udbetalte 11,31 kr. i udbytte, faldt 7,60 kr., eller 3,2 pct., til 228,40 kr. Jutlander Bank lukkede 6 kr., eller 2,8 pct. lavere, i 208 kr. Udbyttet var på 5 kr.

Endelig faldt Djurslands Bank med 9 kr., eller 3,8 pct., til 231 kr. Djurslands Bank udbetaler et udbytte på 7 kr.

- Jeg har indtryk af, at udbytterne som regel ryger tilbage i aktier. Det er en stor udbyttesæson i år, og specielt bankerne udbetaler en del, siger Martin Munk.