Torsdagens aktier: Pandora steg på regnskab fra amerikansk forhandler

Det danske eliteindeks blev mere og mere positivt, som torsdagen skred frem. Indekset var i løbet af dagen nede med et fald på næsten 0,5 pct., men rettede sig i løbet af dagen og endte med et plus på 0,2 pct. til 1178,0.

En af aktierne, der skiftede fortegn i løbet af dagen, var Pandora. Det skete, da amerikanske Signet Jewelers, der forhandler Pandoras smykker via kæden Jared, kom med et bedre end ventet regnskab for andet kvartal.

- Man skal være lidt varsom med at overfortolke resultaterne fra Signet Jewelers - og vi har jo set Pandoras regnskab for andet kvartal. Når det så er sagt, så er det godt at se, at der er kommet gang i smykkesalget i USA, siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank.

- Går vi lidt nærmere ind i tallene, så er der faktisk tale om en forskydning af en salgskampagne fra første til andet kvartal. Og Jared-kæden har ikke klaret den helt så godt, som Signet har generelt, siger han.

En aktie i Pandora steg med 1,9 pct. til 390.10 kr.

Med i toppen var Royal Unibrew med et plus på 1,9 pct. til 545 kr. Kursen på en aktie i bryggerikoncernen er de seneste dage gået op og ned, efter at forventningerne til 2018 mandag aften blev opjusteret for tredje gang i år. Det fik aktien til at stige 4,8 pct. tirsdag, mens den faldt onsdag med 5,3 pct.

- Unibrew havde en lidt hård dag onsdag. Og den rebounder så lidt i dag, siger Martin Munk.

MÆRSK OP PÅ HANDELSAFTALE

Også aktierne i A.P. Møller-Mærsk endte med et plus torsdag på 1,5 pct. for B-aktien til 10.085 kr. Martin Munk vurderede, at det var de gode toner om, at der kan være en handelsaftale på vej mellem USA og Canada. Den kommer, efter at USA og Mexico i mandags blev enige om rammerne for en erstatning for Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

- Mærsk er steget hele ugen, og det fortsætter i dag. Der er selvfølgelig en undertone af handelskonflikten mellem Kina og USA - men lige nu er det Nafta, der fylder, siger senioraktierådgiveren.

STG'S REGNSKAB VAR GODKENDT

Scandinavian Tobacco Group (STG) fik også en god dag på fondsbørsen. Regnskabet for andet kvartal landede højere end i samme periode sidste år.

- Det er et godkendt regnskab, der ligger en spids bedre end ventet. Så estimaterne skal nok justeres en smule op, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

Tobakskoncernen fastholdt forventningerne til 2018 om en flad til svagt positiv organisk omsætningsvækst og en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på mindst 3 pct.

En aktie i Scandinavian Tobacco steg torsdag med 1,7 pct. til 102,70 kr.

BESKIDT VASKETØJ TIL SKUE I DANSKE BANK

På den anden side af Atlanten vækkede Danske Bank opsigt med sin hvidvasksag, som de amerikanske myndigheder følger meget tæt, skrev Berlingske Business. Danske Bank-aktien endte i den nederste tredjedel af C25 med et fald på 0,2 pct. til 192 kr.

- Der er ikke så meget nyt i selve historien, men mange frygter, at USA involverer sig i sagen, og sker det, kan der alt andet lige komme en stor bøde derfra, siger Nikolaj Holmsgaard.

Udenfor eliteindekset faldt TK Development med 10,3 pct. til 6,22 kr. efter en nedjustering af forventningerne til 2018/2019 med 80 mio. kr., så overskuddet før skat nu ventes at ramme 0-10 mio. kr.

Nedjusteringen gav aktien pladsen som den næstmest faldende på fondsbørsen i København torsdag kun overgået af Glunz & Jensen, der måtte nedjustere forventningerne til det forskudte regnskabsår 2018/19 til en nettoomsætning på 240 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) før særlige poster og værdireguleringer på 24 mio. kr. mod de tidligere forventninger om en nettoomsætning på 260 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 38 mio. kr.

Aktien endte i bunden med et fald på 15,8 pct. til 58,50 kr.

/ritzau/FINANS