Torsdagens aktier: Pandora og Ørsted trak C25 i rødt

I bunden lå smykkeselskabet Pandora med et fald på 4,1 pct. til 496,60 kr.

Finanshuset Carnegie sænkede anbefalingen af aktien til "sælg" fra tidligere "hold", og kursmålet blev skåret til 400 kr. fra 700 kr.

Ændringen kommer i kølvandet af Pandoras regnskab for første kvartal, som var slemt skuffende for investorerne og har sendt aktien ned fra et niveau lige under 700 kr.

I en analyse påpeger Pandora-analytiker Lars Topholm, at det kan blive nødvendigt at få nye kræfter ind til at få gennemført de nødvendige ændringer i selskabet og genskabe tilliden.

- Det har haft en negativ effekt på aktien. Vi kan dog se, at den har rettet sig lidt, efter at udlandet over middag begyndte at købe op, siger Ole Kjær Jensen, afdelingsdirektør i Sydbank.

Efter den amerikanske præsident Donald Trump torsdag eftermiddag offentliggjorde, at det planlagte møde med den nordkoreanske præsident Kim Jong-Un er aflyst, fik faldet i C25 yderligere fart.

ØRSTED FALDT EFTER MISSET VINDAUKTION

Energiselskabet Ørsted endte allernederst i indekset med et fald på 5,2 pct. til 389,10 kr., efter at det med sit amerikanske havmølleprojekt Bay State Wind ikke er kommet videre til kontraktforhandlingerne i den vigtige havvindauktion i Massachusetts.

- Det trak aktien ned i dag, siger Ole Kjær Hansen.

Vestre Landsret slog torsdag fast, at det tidligere energiselskab Elsam, der i dag er en del af Ørsted, ikke misbrugte sin dominerede stilling på markedet til at tage for høje priser på el. Sagen startede for ti år siden, men afgørelsen kunne ikke hjælpe aktien op.

Blandt de øverste lå enzymselskabet Chr. Hansen, der steg 1,5 pct. til 602,60 kr., efter at den britiske konkurrent Tate & Lyle i forbindelse med offentliggørelse af sit regnskab for det skæve regnskabsår 2017/2018 fortalte, at man ser en højere indtjening per aktie på længere sigt.

- Der er en rød tråd mellem de to selskaber, så det får Chr. Hansen-aktien til at stige i dag, siger Ole Kjær Hansen.

Bavarian Nordic fastholdt forventningerne til 2018 i det regnskab for første kvartal, som biotekselskabet kom med torsdag. Dermed venter selskabet fortsat en omsætning på cirka 500 mio. kr. og et underskud før renter og skat på 385 mio. kr.

Første kvartal bød på en omsætning på 11 mio. kr. og et underskud før renter og skat på 173 mio. kr. Bavarian Nordic steg 1,7 pct. til 209,30 kr.

Lundbeck steg torsdag med 0,7 pct. til 428,40 kr., da medicinalselskabet sammen med sin japanske partner Otsuka har offentliggjort, at de starter fase 3-studier med Alzheimers-midlet Rexulti i juni.

ANALYTIKERNYT TIL MÆRSK OG SAS

SAS-aktien dykkede 2,9 pct. til 15,67 kr., efter at Nordea sænkede kursmålet for aktien til 21,81 kr. fra 23,81 kr.

To finanshuse justerede deres kursmål for Mærsk. UBS sænkede kursmålet med 14 pct. til 10.200 kr. og fastholdt anbefalingen "neutral".

Jeffries sætter endvidere kursmålet ned til 13.000 fra det tidligere 14.500 kr., mens anbefalingen stadig er "køb".

Mærsk B-aktien faldt med 2,3 pct. til 9402 kr.

BRØNDBY IF SPARKET NED EFTER REGNSKAB

Udenfor C25-indekset faldt fodboldklubben Brøndby IF med 11,2 pct. til 1,27 kr., efter at selskabet offentliggjorde regnskab for første kvartal.

Her var flere indtægter fra partnere og sponsorer samt øgede entre- og tv-indtægter ikke nok til at sikre fremgang på bundlinjen. I de første tre måneder af 2018 endte selskabet med at få et underskud før skat på 9,8 mio. kr., og det er højere end underskuddet på 2,4 mio. kr. i samme periode sidste år.

Selskabet fastholdt forventningerne til året, der lyder på et resultat før skat i niveauet mellem plus 1 mio. kr. og et underskud på 9 mio. kr.

Der var også nyt om TCM Group, idet kapitalfonden IK Investment har solgt sine resterende 1,97 mio. aktier i virksomheden til en pris på 98 kr. Det sendte aktien ned med 4,5 pct. til 98,10 kr.

For United International Enterprises (UIE) var stigende produktion og højere priser på palmeolie krydret med valutamedvind med til at øge bundlinjen i første kvartal.

UIE kom ud af kvartalet med et overskud på 26,7 mio. dollar mod 12,0 mio. dollar i samme periode året før, og det skyldes delvist fremgang i UIE's primære aktivitet, plantageselskabet United Plantations, der producerer palme- og kokosolie i Indonesien og Malaysia

Aktien steg 0,4 pct. til 1400 kr.

Hartmann offentliggjorde regnskab for første kvartal, hvor selskabet omsatte for 624 mio. kr. mod 572 mio. kr. i samme periode af 2017, og fremgangen kom, på trods af at valutakurser påvirkede omsætningen i år med 55 mio. kr.

Samtidig steg driftsresultatet til 92 mio. kr. og resulterede i en overskudsgrad på 14,7 pct. Til sammenligning lød de to poster på henholdsvis 61 mio. kr. og 10,7 pct. i første kvartal sidste år, og forbedringen i år var særligt drevet af en positiv udvikling i USA og et større bidrag fra Hartmann Technology.

Aktien steg 8,29 pct. til 379 kr.