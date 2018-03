Torsdagens aktier: Pandora lyste op i surt marked

Da slutfløjtet lød kl. 17 var facit for C25 et fald på 1,4 pct. til 1109,26, hvilket er det laveste niveau i næsten seks uger.

Fra starten af dagen kunne investorerne se tilbage på en lettere negativ afslutning på den amerikanske aktiehandel onsdag aften, efter at den amerikanske centralbank som ventet hævede sin ledende rente og gentog budskabet om, at der for hele året kan ventes tre renteforhøjelser.

Dertil kom stigende bekymringer omkring handelsprotektionisme efter meldinger om, at USA's præsident, Donald Trump, er ved at være klar med nye toldbarrierer over for importerede varer fra Kina.

- Det, der falder mest i Europa, er aktier inden for råvarer, industri og finans, der ligger og trækker markedet ned. Du har stadigvæk et marked præget af lidt lave volumener.

- Der har ikke rigtigt været noget ude, der skulle sætte skub i det her fald, siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

FALD OVER STORT SET HELE LINJEN

Nedturen ramte 23 af de 24 aktier i C25, og i bunden af indekset lå Bavarian Nordic med et fald på 3,5 pct. til 193,50 kr., uden at der var nyt ude om selskabet.

Vestas faldt desuden 1,7 pct. til 437,50 kr., selv om Jyske Bank hævede kursmålet for aktien med 40 kr. til 530 kr., efter at banken har lagt nogle mere positive betragtninger ind i regnearket omkring vindmølleproducentens samarbejde med Mitsubishi om joint venturet MHI Vestas Offshore.

- Samarbejdet med Mitsubishi rammer breakeven i år og begynder at blive en indtægtskilde fremadrettet for Vestas. Det er baggrunden for, at vi hæver vores indtjeningsestimater for Vestas for 2018 og 2019 og løfter kursmålet, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

Blandt de få positive islæt i det danske eliteindeks lå Pandora med en stigning på 0,3 pct. til 608,40 kr.

- Den ligger og outperformer markedet, efter at der har været meldinger om, at en del af deres nye Shine-kollektion allerede en uge efter lanceringen er udsolgt, siger Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier.

Ifølge hendes oplysninger skulle der være tale om, at 27 pct. af kollektionen i USA er udsolgt.

- Franchise-tagerne rundt om i verden tager tilsyneladende vel imod Pandoras nye kollektion, og det synes jeg er rigtigt positivt for stemningen om aktien, siger Anne Sophie Riis.

FLERE SMÅ REGNSKABER

Blandt de mindre aktier uden for C25 blev der budt på en stribe regnskaber. SP Group nåede i 2017 sit bedste resultat nogensinde med et overskud på 132,3 mio. kr. mod 93,4 mio. kr. i 2016.

Det er sød musik i ørerne for aktionærerne, som samtidig kunne glæde sig over en stigning i aktiekursen på 2,3 pct. til 1100 kr. i torsdagens handel.

Mere afdæmpet var reaktionen på regnskabet fra malervarekoncernen Flügger, som kunne fremvise et nettoresultatet for de første ni måneder af 2017/18 på 43 mio. kr. Aktien endte dog uændret i 342 kr.

Derimod fald aktien i entreprenørselskabet Arkil Holding 5,1 pct. til 1310 kr. efter offentliggørelsen af et overskud i 2017 på 147,7 mio. kr. før skat, men en forventning om et fald i resultatet til 110-140 mio. kr. i 2018.

Silkeborg IF og TK Development var også regnskabsaktuelle, og SIF klarede dagen med en stigning på 2,9 pct. til 14,20 kr., mens TKD faldt 2,5 pct. til 6,65 kr. Regnskabet fra F.E. Bording udløste ingen handler.