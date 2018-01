Torsdagens aktier: Pandora blev straffet hårdt på nye forventninger

Pandora-aktien dykkede 10,7 pct. til 595,40 kr., og omsætningen i aktien var tæt på lige så stor som alle de øvrige aktier i C25-indekset, der faldt 0,9 pct. til 1159,10.

Pandora nåede i 2017 en omsætning på 22,8 mia. kr. og en EBITDA-margin på 37,3 pct., fortalte smykkeselskabet i en opdatering, og det var både under selskabets egne og analytikernes forventninger.

Men særligt en ny målsætning om at vokse 7-10 pct. om året frem til 2022 og levere en EBITDA-margin på 35 pct. var skuffende læsning for analytikerne, der generelt set ser meget positivt på aktien.

- Fjerde kvartal var nogenlunde "bullseye", så det er helt klart forventningerne til både 2018 og årene frem, som er det skuffende. Jeg tror især, at forventningerne til salgsvæksten presser aktien, siger Martin Munk, der er aktierådgiver i Jyske Bank.

HÅRD MEDFART TI HØREAPPARATER

Smykkeaktien havde i bunden af C25 selskab af William Demant og GN Group, som fik indledt af dækning af amerikanske Citigroup, der ser skeptisk på høreapparatsektoren.

William Demant fik påklistret "sælg" og faldt 2,3 pct. til 170,30 kr., mens GN Group-aktien faldt 3,2 pct. til 200,80 kr. efter at være indledt med "neutral".

ISS måtte notere et kursfald på 1,5 pct. til 238,10, hvilket kunne være afledt af et kursfald på omkring 6 pct. hos den franske rival Sodexo, som fik sænket sin anbefaling hos finanshuset Investec.

B&O OVERRASKEDE POSITIVT

Blandt sidepapirerne var torsdagen derimod særdeles positiv for Bang & Olufsen, der leverede et overraskende pænt regnskab for andet kvartal.

Omsætningen steg til 999 mio. kr. fra 867 mio. kr., mens driftsoverskuddet før skat og renter (EBIT) steg til 83 mio. kr. fra 37 mio. kr. i samme periode året før.

- Det er en meget positiv overraskelse, at de formår at løfte salget i Play-divisionen med 30 pct., men frem for alt løfter de overskuddet, som næsten er 30 pct. bedre end ventet i kvartalet, siger aktiechef Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier.

B&O-aktien steg 15,5 pct. til 186 kr., hvilket er højeste niveau i ti år.

Medicovirksomheden Chemometec var også i god gænge efter en opjustering af forventningerne til indtjeningen. Aktien steg 13,5 pct. til 36,20 kr.

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff er tæt på tre kontrakter om at skulle bygge en letbane omkring København til en samlet værdi af 1,9 mia. kr. Aktien steg 1,2 pct. til 209 kr.