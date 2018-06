Torsdagens aktier: Ørsted i fokus efter endnu en tabt budrunde i USA

Der kan komme lidt blæst om energikoncernen Ørsted, der er igen må se sig fravalgt i forbindelse med et amerikansk udbud på havvind. Denne gang er det staten Connecticut, der onsdag aften kunne annoncere, at amerikanske Deepwater Wind i stedet var løbet med sejren.

Ørsted ser ellers det amerikanske marked som vigtigt - men det har været et vanskeligere marked at få hul på. Ørsted er nemlig også blevet forevist til sidelinjen ved annonceringen af resultaterne i Massachusetts og Rhode Island, som kom i slutningen af maj.

- Man kunne godt forestille sig en lille skuffelse fra investorerne i dag, fordi der selvfølgelig var et spinkelt håb om, at Ørsted kunne få en mulighed i Connecticut og blive blandt de første i USA, men jeg tror, at langt de fleste investorer havde afskrevet det her projekt, siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans torsdag morgen efter afgørelsen.

- Det bliver nok en behersket negativ kursreaktion, men uanset hvordan man vender og drejer det, er det ikke nogen god nyhed, siger han.

Ørsted faldt 0,7 pct. til 367,40 kr. onsdag.

Generelt ser det ud til at blive en lidt afventende dag på aktiemarkedet, hvor tendensen måske peger samlet ned, hvis C25-indekset ses som ledestjerne. Indekset lukkede med en stigning på 0,4 pct. til 1125,23 onsdag, hvor 14 af indeksets aktier endte i plus.

Siden da er de asiatiske aktiemarkeder faldet over én kam - og også de amerikanske futures ligger i minus på ned til 0,2 pct. Og den tyske DAX-future ligger til et fald på 0,7 pct.

Det er nyheder fra Den Europæiske Centralbank, som markedet venter på i forbindelse med bankens rentemøde. Renten vil der efter al sandsynlighed ikke blive rørt ved - derimod samler fokus sig om eftermiddagens pressemøde med centralbankchef Mario Draghi og centralbankens opkøbsprogram af statsobligationer.

ANALYTIKER- OG AVISNYT

William Demant har fået løftet kursmålet med 33 pct. af det tyske finanshus Mainfirst til 230 kr. fra 174 kr., viser data fra Bloomberg News. Anbefalingen er stadig "neutral".

Høreapparatsselskabet holdt kapitalmarkedsdag i London tirsdag, hvor der ikke kom meget nyt frem, men selskabet ytrede blandt andet en målsætning om at øge sin langsigtede markedsandel til 30 pct.

William Demant-aktien vandt terræn onsdag, da den sluttede øverst i C25-indekset med en stigning på 3,5 pct. til 252,80 kr. Og i år er kursen steget med over 45 pct.

Der kan også komme lidt fokus på Carlsberg, efter at Jyllands-Posten skriver, at bryggeriet kæmper i Tyskland for at undvige en bøde på 462 mio. kr. i en kartelsag. Bryggeriet bygger ankesagen på nye beviser, som omfatter en faktura fra et møde blandt bryggerichefer.

Ifølge avisen har Carlsberg ikke sat penge af til at dække bøden.

En aktie i Carlsberg steg 0,2 pct. til 735,40 kr. onsdag, hvor dagens bryggerihistorie var, at Carlsberg angiveligt er ved at se på en børsnotering af den indiske bryggerigruppe, skrev flere medier. Carlsberg Groups presseansvarlige, Kasper Elbjørn, havde ingen kommentar til historien fra Bloomberg News.

Og så er aktierne i GN Store Nord og Coloplast i sprudlende humør. Onsdag lukkede de begge i rekord med stigninger på henholdsvis 0,7 pct. til 251,40 kr. og 0,5 pct. til 638 kr.

/ritzau/FINANS